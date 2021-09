Afgelopen vrijdag verzamelden zo'n honderd Antwerpse skaters zich in een mars tegen het recente verbod op de Scheldekaaien. Skaters, rolschaatsers en BMX'ers zouden met hun wieltjes schade aanbrengen aan het straatmeubilair en voor geluidsoverlast zorgen. Maar zelf vinden ze dat zij recht hebben op de openbare ruimte. 'Jongeren moeten zichzelf kunnen zijn op straat.'

'Oudere mensen zien jongeren vaak als last, maar het is net belangrijk dat jongeren zichzelf kunnen zijn op straat. Het is een deel van je jeugd om buiten te kunnen zijn en interactie te hebben met anderen. Zo leer je wat het betekent om een burger te zijn.' Skater Ismaël Diallo (17) uit Berchem vindt het een evidentie dat jongeren buiten kunnen zijn.

Zelf was Diallo vrijdagnamiddag niet aanwezig op het protest. Je ziet het niet elke dag: jongeren die met een skateboard in de ene arm en een protestbord in de andere door de straten wandelen. Ze trokken van het Theaterplein naar de Scheldekaaien, twee plaatsen waar skaters graag komen om trucjes te oefenen. Op die eerste plek werd na 22 uur skaten recent verboden, en nu dreigt ook een volledig verbod op de Kaaien.

Skatestoppers

Eerder werden op de Kaaien al zogenaamde 'skatestoppers' geplaatst. Dat zijn kleine haakjes op banken en trappen die het moeilijk maken om langs de randen te skaten. Nu volgt er een volledig verbod, maar daar willen skaters niets van weten. De vernieuwde Scheldekaaien zijn voor hen een geliefde plaats om ollies en kickflips uit te voeren.

Het zou jammer zijn als mensen stoppen met skaten omdat ze niet genoeg ruimte hebben in de stad. Ismaël Diallo (17)

Dat is ook zo voor Ismaël Diallo, die de plek graag bezoekt met vrienden. 'Op de Kaaien heb je hellingen waar je af kan cruisen en op de trappen kan je sliden. Het is er ook aangenaam en ruim, en je zit midden in de stad.'

Diallo hoopt dat de stad met deze maatregelen skaten niet verder ontmoedigt. 'Skaten is gewoon fun, het is sport zonder prestatiedruk. Zelf vind ik het enorm rustgevend na het studeren. De laatste jaren is de sport populairder geworden, en het zou jammer zijn als mensen ermee stoppen omdat ze niet genoeg ruimte hebben in de stad.'

Creatieve uitdaging

Als alternatief belooft het stadsbestuur nieuwe skateparken aan te leggen. Maar dat is niet hetzelfde, zegt skatelerares Timea Memeth (31), die samen met Red Fox - de jeugdbeweging van PVDA - dit protest organiseerde. 'Skaten op straat is een compleet andere discipline dan skaten in parken.'

Dat beaamt ook skater Steve Leung (41): 'Skaten op straat is een creatieve uitdaging. Je moet naar een obstakel kijken en zelf bedenken hoe je er een trucje op kan doen. In skateparken is dat allemaal veel sterieler.' Steve skate al jarenlang minstens drie keer per week. Dit jaar ondernam hij actie toen de buurtbewoners een skateverbod aanvroegen op het Theaterplein.

In skateparken is het allemaal veel sterieler. Steve Leung (41)

Maar die creatieve trucs beschadigen wel het straatmeubilair, dat niet voorzien is op al dat contact met boards en wieltjes. Niet genoeg reden voor een verbod, vinden de betogers. 'Je kan die schade voorkomen door metalen latten aan te brengen op banken', zegt Steve Leung. 'Elders in Antwerpen wordt dat al gedaan.'

Timea Memeth schreef al een brief naar schepen van ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA), waarin ze voorstelde om een crowdfunding op te starten en eventuele schade met dat geld te betalen. Een antwoord van de schepen bleef uit.

Inspraak van de skategemeenschap

Memeth denkt dat het grootste probleem in de overlast zit - of beter: in de gepercipieerde overlast. Ze wijst naar de flatgebouwen aan de overkant van de straat aan de Scheldekaaien. 'De eigenaars van deze appartementen komen regelmatig naar beneden en zeggen dan dat mensen moeten stoppen met skaten. Dat vind ik verzuurd: zien ze kinderen niet graag gelukkig? Het verkeer dat hier passeert is overigens nooit stil. Maar de bewoners weten hoe ze zich moeten organiseren, voor kinderen is dat minder evident.'

Ook de beslissing om de Kaaien skatevrij te maken, werd genomen zonder inspraak van de jeugdraad of de skategemeenschap. Groen-politica Yasmia Setta, zelf 24, wil daar verandering in brengen. 'In de volgende gemeenteraad wil ik zorgen dat deze regel uitgesteld wordt, zodat de skatecommunity kan betrokken worden bij dit besluit.'

Door Joanna Vervoort / StampMedia

