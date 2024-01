Protest in provinciehoofdsteden tegen nieuwe plannen De Lijn

In de vijf provinciehoofdsteden is zaterdag actiegevoerd tegen de nieuwe vervoersplannen van openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Exact om 5 voor 12 ’s middags luidden de actievoerders symbolisch luide bellen.

In Leuven verzamelden mensen onder het informatiebord van De Lijn aan het Martelarenplein. Onder hen waren ook Groen-covoorzitster Nadia Naji, Vlaams Parlementslid Bruno Tobback van Vooruit en zijn partijgenote Bieke Verlinden, schepen in Leuven.

Mensen droegen pancartes met slogans als “Er zullen op Driekoningen dit jaar geen geschenken zijn, want de wijzen zitten in de vervoerswoestijn”, “Basisbereikbaarheid is een lege doos”, en “Wij eisen 30 belbussen per uur”.

Ook aan de stations Brugge, Gent-Sint-Pieters, Antwerpen-Centraal en Hasselt vonden acties plaats. De actie ging uit van de organisatie Verenigde Supporters Openbaar Vervoer, een koepel van lokale mobiliteitsplatformen, lokale actiegroepen en burgers.

Ook vakbonden ACV en ABVV waren aanwezig. ‘Wij zijn verbolgen over de nieuwe plannen van De Lijn’, zegt Michel Van Oosterwyck, vakbondssecretaris bij ACV Transcom. ‘Mensen van wie de gebruikelijke halte geschrapt wordt en die geen alternatief hebben, zijn de dupe. Dat ook steden en gemeenten deze plannen hebben goedgekeurd, snappen we echt niet.’

Zaterdag is het nieuwe vervoersnet van De Lijn van start gegaan. Bussen worden geconcentreerd op lijnen met een grotere vraag. Het netwerk telt zo nog zowat 16.400 haltes, ruim 3.000 haltes of 17 procent minder dan voor de start van de basisbereikbaarheid. Waar er minder of geen reguliere bussen rijden, zullen reizigers zelf een rit moeten aanvragen via het flexvervoer.