Projectontwikkelaar Van der Paal in cassatie tegen Apache na filmpje aan sterrenrestaurant ’t Fornuis

Projectontwikkelaar Erik Van der Paal heeft cassatieberoep aangetekend tegen het arrest over het ‘Fornuisfilmpje’. Het hof van beroep had de journalisten van Apache in juni nog gelijk gegeven in de zaak.

De rechtbank legde Van der Paal in het recente arrest nog een schadevergoeding op: hij moest twee journalisten van de nieuwssite Apache elk 5.000 euro schadevergoeding betalen wegens ‘tergend en roekeloos hoger beroep’.

Volgens het Antwerpse hof van beroep had Apache de privacy van de projectontwikkelaar niet geschonden en hem niet belaagd met het filmpje over zijn verjaardagsdiner (2017) in sterrenrestaurant ’t Fornuis in Antwerpen.

Journalist Stef Arends had toen een verborgen camera tegenover de ingang geplaatst en filmde de aankomst van de genodigden. De beelden werden enkele weken later gepubliceerd bij het dossier ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’.

Apache spreekt nu van een ‘juridische kruistocht’ tegen hun redactie. ‘Het cassatieberoep tegen het arrest over het Fornuisfilmpje is de zoveelste stap in de aanhoudende kruistocht die Erik Van der Paal tegen Apache voert. Met dit cassatieberoep zet hij zijn SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) tegen Apache onverminderd voort.’

Het hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege van ons land. De redactie van Apache zegt al meer dan 70.000 euro aan juridische kosten te hebben gemaakt door deze zaak.