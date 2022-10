Professor KU Leuven ontzet uit leidinggevende functies na grensoverschrijdend gedrag

De professor inspanningsfysiologie van de KU Leuven die in maart in opspraak kwam door een Pano-reportage over zijn grensoverschrijdend gedrag, is ontzet uit zijn leidinggevende functies.

Dat bericht de regionale omroep ROBtv donderdag en het bericht wordt door de KU Leuven bevestigd.

De persverantwoordelijke van de KU Leuven bevestigt dat de professor in kwestie “geen leidinggevende functies meer mag uitoefenen tot aan zijn emeritaat en bijgevolg geen onderzoeksactiviteiten, testen of dienstverlening meer mag aansturen waarvoor de inzet van medewerkers is vereist”.

Lesgeven zou de professor wel nog mogen.

De man kwam in opspraak na een Pano-reportage waarin veertien getuigenissen verzameld werden die spraken over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Sindsdien hadden al zowat 700 medewerkers van de KU Leuven in een open brief hun ongenoegen geuit over de aanpak van rector Luc Sels in de zaak.