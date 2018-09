Professor Dirk Voorhoof over de zaak-Fabre: 'Het vermoeden van onschuld is geen absoluut principe'

Een open brief van twintig (ex-)medewerkers en stagiairs van Jan Fabre over jarenlang grensoverschrijdend gedrag veroorzaakte heel wat deining in de media. Het gerecht is inmiddels met een onderzoek gestart. Vrij snel ging de discussie over ' trial by media': Fabre was aan de schandpaal genageld, het vermoeden van onschuld was geschonden, een eerlijk proces was uitgesloten. Fabres advocaat Hans Rieder vergeleek een en ander in De Zevende Dag met 'mobbing', een term uit de maffiapraktijk.

