Privédetectives in Vlaanderen: ‘Wie is die vrouw op de foto naast mijn man?’

40 jaar na de jeugdreeks Merlina telt Vlaanderen ook in het echt aardig wat privédetectives. Al zijn vrouwen, net als toen, een uitzondering in de sector.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Jannick Dubois – Detectivebureau Bayo

‘De mensen die bij ons binnenstappen, zijn vaak ten einde raad. Ze hebben een probleem of vraagstuk dat ze zelf niet kunnen oplossen en zoeken iemand die hen op een professionele manier kan helpen. Want vergis je niet: privédetective is een vak, een metier waar je een opleiding voor moet volgen. Deze job is niet alleen naar informatie zoeken, maar ook alle feiten op een juridisch correcte manier verzamelen en in een dossier gieten.

‘Je hoort tegenwoordig vaak dat je “alles op het internet kunt vinden”. Dat wil ik tegenspreken. Mensen gaan heus niet op sociale media zetten dat ze hun baas bedriegen. Om dat te bewijzen moet je dus op de ouderwetse manier te werk gaan, met observaties en achtervolgingen. Maar ook die moeten volgens de regels van de kunst gebeuren. Anders hebben ze geen juridische slagkracht.

‘Weet je wat ik nog het mooiste vind aan deze job? De opluchting in de ogen van mijn cliënten wanneer ik mijn eindverslag presenteer. Want positief of negatief, het ogenblik dat de twijfel wegvalt, is voor heel wat mensen een loutering.’

Katinka – Detectivebureau Lika Consultants

‘In België zijn er niet veel vrouwelijke detectives. Misschien komt het omdat je vaak ‘s nachts op pad bent, en weleens in hachelijke situaties terechtkomt. Ik doe dit samen met mijn man, en dat heeft heel wat voordelen. Tijdens schaduwopdrachten kunnen we ons makkelijk opsplitsen wanneer de persoon die we achtervolgen een onverwachte route volgt. Als koppel val je ook veel minder op in bepaalde milieus. Zo kunnen we makkelijk aan een schoolpoort postvatten zonder argwaan te wekken. En wanneer iemand een dameskapsalon of een dokwerkerscafé binnenstapt, kunnen mijn man en ik ons moeiteloos opsplitsen en gewoon naar binnen gaan.

Katinka © Debby Termonia

‘Particuliere of zakelijke opdrachten, in binnen- of buitenland: niets is ons vreemd. Voor ons is de emotionele nazorg ook belangrijk. Want wanneer je na meerdere vaststellingen en het schrijven van uitgebreide verslagen je bevindingen aan je opdrachtgever presenteert, kan dat voor hevige emoties zorgen. Dan nemen we de tijd om te luisteren. En soms te troosten.’

Joeri Engels – Detectivebureau Engels & Partners

‘Ons kantoor is vooral gespecialiseerd in verzekeringsfraude en bedrijfsrecherche. We krijgen heel wat bedrijfsleiders over de vloer die zich willen beschermen tegen uitwassen van werknemers, zoals georganiseerde diefstallen, langdurig “zieken” die elders in het zwart werken of mensen die tijdens de werkuren met andere zaken bezig zijn. Maar er komen ook wel particulieren met relationele vragen langs. In het merendeel van die dossiers proberen we de misdrijven of de ontrouw vast te stellen tijdens urenlange observaties en discrete achtervolgingen. Dat is een van de moeilijkste aspecten van dit vak. Je moet altijd uiterst geconcentreerd én beheerst te werk moet gaan, want je krijgt maar één kans. Wanneer iemand merkt dat hij in het oog wordt gehouden, is de zaak afgelopen.

Joeri Engels © Debby Termonia

‘Met de jaren is onze job veranderd. Door Instagram, WhatsApp en Facebook gaan mensen vaker zelf op onderzoek uit, en komen ze met gerichte vragen naar ons toe. Twintig jaar geleden zou iemand bij een detective aankloppen met een flauw vermoeden van overspel. Nu stappen ze binnen met de vraag: “Kunt u mevrouw X eens natrekken? Ze staat op wel erg veel Facebookfoto’s met mijn man.’