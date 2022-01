De onderzoeksgroep van Ellen Goossens, professor reproductieve biologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), heeft goedkeuring gekregen om eerder afgenomen teelbalweefsel terug te implanteren bij mannen die door een kankerbehandeling als kind geen zaadcellen produceren. De onderzoeksgroep zou de eerste ter wereld zijn die bevroren teelbalweefsel bij ex-kankerpatiënten implanteert. Dat meldt de VUB zaterdag.

De onderzoeksgroep van professor Goosens neemt de vruchtbaarheid van jongens na een kankerbehandeling al langer onder de loep. Over dat onderwerp is nog maar weinig geweten. Daar komt met dit onderzoek misschien wel verandering in. Sinds 2002 lieten in totaal 128 jongens hun teelbalweefsel inbanken bij het UZ Brussel voor opvolging.

Professor Goossens onderzocht de mogelijkheid om de kinderwens van de mannen die geen zaadcellen produceren, toch waar te maken. Na succesvolle onderzoeksresultaten, heeft het Ethisch Comité de onderzoeksgroep nu toestemming gegeven om eerder afgenomen en ingevroren teelbalweefsel weer bij mannen te implanteren. Zo kunnen spermacellen worden ontwikkeld die van pas komen bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

De onderzoeksgroep verwacht in 2022 bij een eerste patiënt de transplantatie uit te voeren. 'Kanker is en blijft een ziekte waar vele families of vriendenkringen vroeg of laat mee in aanraking komen. Iedere kans tot een versnelde diagnose, betere behandeling of nazorg achteraf, moeten we met beide handen grijpen', zegt Vlaams minister van Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

Het onderzoek van professor Goossens is een voorbeeld van een Vlaamse investering in het kader van Kom Op Tegen Kanker. Ook in 2022 maakt minister Crevits 800.000 euro bijkomend budget vrij via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het gaat naar onderzoeken naar longkankerscreening (KU Leuven in samenwerking met UGent en UAntwerpen), huidkankerscreening (UGent) en immunotherapie in huidkankerbehandelingen (KU Leuven).

