Premier Sophie Wilmès zal het vertrouwen van de Kamer vragen om de nodige maatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Voor de overige domeinen blijft de regering in lopende zaken.

Het kernkabinet en de voorzitters van socialisten, liberalen, groenen, CD&V, cdH en DéFI - N-VA was vertegenwoordigd door kamerfractieleider Peter De Roover - zat van 17 tot bijna 22 uur samen in de ambtswoning van de premier. Daar werd afgesproken dat de regering van Sophie Wilmès een regering met volheid van bevoegdheid zal worden, maar met een beperkte opdracht, maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen op gezondheids- en economisch vlak, en beperkt in de tijd, drie maanden, eventueel verlengd tot zes maanden.

Voor de andere bevoegdheidsdomeinen zal de regering functioneren als een regering in lopende zaken, zo bevestigden zowel Meyrem Almaci (Groen) en Conner Rousseau (SP.A) als Joachim Coens (CD&V). Alexander De Croo verduidelijkte dat de regering een regering met volheid van bevoegdheid zal zijn, 'maar in de verklaring zal een duidelijke perimeter afgebakend zijn en de regering dient zich hieraan te houden'.

De regering-Wilmès zal dinsdagvoormiddag de eed afleggen op het paleis, waarna Wilmès om 14 uur het vertrouwen aan de Kamer zal vragen over de nieuwe regering, die dezelfde samenstelling zal hebben als de regering in lopende zaken. 'Het is nu niet opportuun om de samenstelling te veranderen', stelde Coens.

Dewael: 'Voldoende fracties om Wilmès vertrouwen te geven'

Volgens Kamervoorzitter Patrick Dewael zijn er voldoende fracties om Wilmès het vertrouwen te geven in de Kamer. Dat heeft hij maandag in 'Terzake' gezegd. Met de benoeming van Wilmès tot formateur is maandag volgens Dewael een eerste stap gezet om een regering op de been te brengen die de coronacrisis daadkrachtig an aanpakken.

N-VA-voorzitter Bart De Wever liet op VTM Nieuws weten dat zijn partij de regering-Wilmès niet zal steunen. 'We zijn eigenlijk buitengepest en in de oppositie geduwd. En nu zouden we een regering moeten steunen om volmachten te gebruiken, waarvan niemand weet waar ze nu eigenlijk voor dienen? Dat gaan we niet doen', aldus De Wever. Of N-VA zich zal onthouden of zal tegenstemmen, is niet duidelijk.

Veel verschil zal dat volgens Dewael niet maken. 'Ook als mijnheer De Wever, en zelfs misschien ook SP.A, uitmaken dat zij het vertrouwen misschien niet zullen geven, dan zeg ik u toch dat er een vertrouwen zal volgen, want voldoende fracties hebben zich geengageerd om dat vertrouwen te geven', reageerde hij. Eenmaal de premier het vertrouwen heeft gekregen en dus over een parlementaire meerderheid beschikt, zal het parlement gevat worden met de vraag over de bijzondere machten om de coronacrisis aan te pakken. 'Het is oorlog. We moeten die regering wapens geven.'

