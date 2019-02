Premier Michel voorstander van maximaal veroordelingen Syriëstrijders in de regio

'Ik ben a priori voorstander van een maximum aan gerechtelijke beslissingen in de regio', stelde de eerste minister. Daarnaast wil hij ook een internationale samenwerking op de been brengen om tot een gelijke aanpak te komen. Daarbij citeerde de premier landen als het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk.

Later deze week staat een Veiligheidsraad daarover geprogrammeerd. In het afnemen van de nationaliteit van Syriëstrijders ziet de premier weinig heil. 'Als men denkt dat deze piste een oplossing biedt voor meer veiligheid, vergist men zich. Iemand die naar België wil terugkeren met slechte bedoelingen, vormt een gevaar, met of zonder nationaliteit', luidde het.