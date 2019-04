Premier Michel: 'België draagt deel van verantwoordelijkheid in Rwandese genocide'

De Belgische premier Charles Michel heeft in de Rwandese hoofdstad Kigali erkend dat België 'een deel van de verantwoordelijkheid' draagt voor de genocide van 1994 in het Afrikaanse land.

Tijdens die volkerenmoord van 100 dagen tussen Hutu's en Tutsi's kwamen minstens 800.000 mensen om. 'Absolute horror', aldus Michel.

'De genocide is ook de mislukking van de internationale gemeenschap, die de volkerenmoord niet heeft kunnen voorkomen, tegenhouden of beëindigen', zei Charles Michel in een speech tijdens de herdenking van de start van de genocide, nu 25 jaar geleden. 'En ik sta voor jullie in naam van een land dat bereid is zijn deel van de verantwoordelijkheid te aanvaarden in de geschiedenis.'

Charles Michel trad met zijn uitspraak in de voetsporen van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die had zich in april 2000, zes jaar na de volkerenmoord, in naam van België verontschuldigd voor de gemaakte fouten.

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft op Twitter hulde gebracht aan de slachtoffers van de genocide.

'Ik denk aan de slachtoffers en aan zij die probeerden om de wreedheden tegen te gaan. Mijn gedachten gaan uit naar de tien para's die gestorven zijn voor de vrede, in een explosie van haat, en aan alle Belgen die zijn omgekomen', zegt Reynders in een videoboodschap. Op 7 april 1994 werden tien Belgische para's vermoord. Ze moesten de Rwandese eerste minister Agathe Uwilingiyimana, een gematigde Hutu, beschermen.