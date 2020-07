De SP.A is not amused met de aankondiging van premier Sophie Wilmès om de relance met haar minderheidsregering te zullen voorbereiden. Een nieuwe opdoffer voor de formatiepoging van de 'drie koningen'.

De federale formatiepoging van de 'drie koningen' gaat van kwaad naar erger. Vrijdag, 404 dagen na de verkiezingen, maakte CD&V-voorzitter Joachim Coens op Radio 1 bekend dat hij niet van plan is om de formatie opnieuw aan te vatten zolang de plooien met MR-evenknie Georges-Louis Bouchez niet zijn gladgestreken. Egbert Lachaert (Open VLD), de derde 'koning', staat erbij en kijkt ernaar. De mini-koningskwestie rond het schouwspel in de Kamer op donderdag blijft dus nazinderen. De versoepelde abortuswet is ondertussen naar de Raad van State gestuurd dankzij de stemmen van de christendemocraten, de N-VA en het Vlaams Belang. Maar de CD&V blijft erbij dat Bouchez zijn gegeven woord heeft gebroken om de wet op de lange baan te schuiven. Dat 'GLB' zijn troepen in de Kamer niet in het gareel wenste te houden, zet kwaad bloed. Ook op vrijdag blijft de mondige liberaal doorgaan op sociale media. In verschillende tweets benadrukt hij dat er geen akkoord was met Coens.Alsof dat conflict nog niet erg genoeg was, zet nu ook een andere evolutie druk op de opdracht van het trio om een 'Arizona-coalitie' te smeden met de drie regeringspartijen, aangevuld met CDH, N-VA en SP.A.Alles heeft te maken met een media-optreden van premier Sophie Wilmès (MR). Op donderdagavond, tussen het abortustumult door, verscheen ze op de Franstalige openbare omroep. Daar verkondigde ze volgende week met haar minderheidsregering aan te vangen met het voorbereidende werk van de relance. Via consultaties met het middenveld, academici en de 'bevolking' wil ze een diagnose stellen van de Belgische toestand na de coronacrisis. Maar bij minstens één partij zet de demarche van de premier kwaad bloed. De SP.A voelt zich koud gepakt. De drie koningen hebben immers altijd gezegd dat de relance en de regeringsvorming één en ondeelbaar zijn. 'Eigenlijk zegt de premier dat ze niet gelooft in de opdracht van de drie', klinkt het bij de Vlaamse socialisten.In de omgeving van de premier wuift men de kritiek weg. Er wordt verwezen naar het persbericht dat op 17 juni werd uitgestuurd bij aanvang van de opdracht van het trio Coens-Lachaert-Bouchez. Daarin stond inderdaad te lezen dat 'de premier en de regering een relanceplan zullen voorbereiden'. De premier benadrukte ook zelf dat het niet om de uitrol gaat, maar louter om de voorbereiding.Een argument dat bij de SP.A lauw wordt onthaald. 'Als het echt haar plan was om dat te doen, waarom heeft ze drie weken geleden dan niet meteen haar verantwoordelijkheid genomen?', luidt het. Het is dus niet zozeer dát ze het doet, maar dat ze het nú doet. Bij de SP.A klinkt er al geruime tijd frustratie over de manier waarop Wilmès buiten de formatie blijft. Voorzitter Conner Rousseau wilde samen met zijn PS-collega Paul Magnette de estafettestok graag doorgeven aan de regeringsleider. Maar die sloeg het aanbod af, waarna de drie partijvoorzitters op het toneel verschenen.