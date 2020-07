Joachim Coens (CD&V) kapt met de formatie als de abortuswet het haalt in de Kamer. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wordt (opnieuw) aangeduid als stokebrand. De stemming over de wet werd vervolgens uitgesteld.

Dertig jaar na de eerste abortuskwestie doet zich opnieuw een mini-koningskwestie voor. Ditmaal is de koning niet de echte vorst, maar CD&V-voorzitter Joachim Coens, lid van het formatietrio bijgenaamd de 'drie koningen'.

Toen Bouchez op donderdag compleet onverwacht aangekondigde zijn troepen in de Kamer vrij te laten stemmen over de versoepeling van de abortustermijn van 12 naar 18 weken, zette hij de hele Wetstraat op zijn kop.

Volgens Coens schendt Bouchez immers de afspraak om de abortuswet naar de Griekse kalenden te sturen zolang de formatie niet geland is. De CD&V-voorzitter dreigt zijn kroon aan de haak te hangen.

De timing is erg ongelukkig. Het trio bestaande uit Coens, Bouchez en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had net zijn startnota klaar om hun regering uit te breiden met N-VA, SP.A en cdH.

Seul le vote permet l’expression de la volonté populaire via ses représentants. La fierté du mouvement libéral est et restera la liberté de vote sur les questions éthiques. Aujourd’hui, le choix sera historique quelle que soit l’issue. #IVGhttps://t.co/bjW5OTVscb — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 2, 2020

De kans op de goedkeuring van de nieuwe abortuswet was sowieso al uiterst klein. Tussen N-VA, Vlaams Belang en CD&V was er al een informele afspraak om een amendement in te dienen en het wetsvoorstel opnieuw op de lange baan te schuiven.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten kondigde aan nieuwe amendementen te hebben ingediend en daarop advies te vragen van de Raad van State. 'In een gevoelige materie als deze lijkt het me gepast dat we geen enkel wetgevend risico nemen.' Onder meer Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen steunde die aanvraag openlijk.

Korte tijd later stelde de Kamer de stemming over de versoepeling van de abortuswet officieel uit. Meer dan 50 Kamerleden stemden in met de vraag van CD&V en N-VA om een nieuw advies te vragen aan de Raad van State.

Coens moest dus niet zozeer echt bevreesd voor de aanname van de wet. Hij richtte zijn banbliksems op Georges-Louis Bouchez omwille van diens deloyaliteit.

Flamboyante Waal

Het is niet de eerste keer dat Bouchez zich opwerpt als enfant terrible in de formatie. Bij zijn eerste rol als koninklijk informateur zette hij ook al kwaad bloed met interviews. Zo bepleitte de liberaal openlijk zijn liefde voor een 'unitair België' in het Franstalige magazine Wilfried.

De vraag is wat dit nieuwe incident voor de huidige formatiepoging betekent. Nadat Bouchez en SP.A-voorzitter Conner Rousseau woensdag nog de plooien gladstreken na hun opstootjes, staat de flamboyante Waal plots neus aan neus met zijn CD&V-evenknie.

Bij de SP.A weten ze zich geen houding aan te meten. 'Dit is iets tussen de drie koningen, daar gaan wij ons niet mee moeien.'

Georges-Louis Bouchez © Belga Image

Dertig jaar na de eerste abortuskwestie doet zich opnieuw een mini-koningskwestie voor. Ditmaal is de koning niet de echte vorst, maar CD&V-voorzitter Joachim Coens, lid van het formatietrio bijgenaamd de 'drie koningen'. Toen Bouchez op donderdag compleet onverwacht aangekondigde zijn troepen in de Kamer vrij te laten stemmen over de versoepeling van de abortustermijn van 12 naar 18 weken, zette hij de hele Wetstraat op zijn kop.Volgens Coens schendt Bouchez immers de afspraak om de abortuswet naar de Griekse kalenden te sturen zolang de formatie niet geland is. De CD&V-voorzitter dreigt zijn kroon aan de haak te hangen. De timing is erg ongelukkig. Het trio bestaande uit Coens, Bouchez en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had net zijn startnota klaar om hun regering uit te breiden met N-VA, SP.A en cdH. De kans op de goedkeuring van de nieuwe abortuswet was sowieso al uiterst klein. Tussen N-VA, Vlaams Belang en CD&V was er al een informele afspraak om een amendement in te dienen en het wetsvoorstel opnieuw op de lange baan te schuiven. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten kondigde aan nieuwe amendementen te hebben ingediend en daarop advies te vragen van de Raad van State. 'In een gevoelige materie als deze lijkt het me gepast dat we geen enkel wetgevend risico nemen.' Onder meer Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen steunde die aanvraag openlijk.Korte tijd later stelde de Kamer de stemming over de versoepeling van de abortuswet officieel uit. Meer dan 50 Kamerleden stemden in met de vraag van CD&V en N-VA om een nieuw advies te vragen aan de Raad van State. Coens moest dus niet zozeer echt bevreesd voor de aanname van de wet. Hij richtte zijn banbliksems op Georges-Louis Bouchez omwille van diens deloyaliteit. Het is niet de eerste keer dat Bouchez zich opwerpt als enfant terrible in de formatie. Bij zijn eerste rol als koninklijk informateur zette hij ook al kwaad bloed met interviews. Zo bepleitte de liberaal openlijk zijn liefde voor een 'unitair België' in het Franstalige magazine Wilfried.De vraag is wat dit nieuwe incident voor de huidige formatiepoging betekent. Nadat Bouchez en SP.A-voorzitter Conner Rousseau woensdag nog de plooien gladstreken na hun opstootjes, staat de flamboyante Waal plots neus aan neus met zijn CD&V-evenknie. Bij de SP.A weten ze zich geen houding aan te meten. 'Dit is iets tussen de drie koningen, daar gaan wij ons niet mee moeien.'