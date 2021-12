In de zoektocht naar opvang voor asielzoekers heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de forcing gevoerd. Met de hulp van de eerste minister en klare taal in de Kamer, zette de CD&V'er een Waals gemeentebestuur succesvol onder druk.

Het is een beperkte, maar belangrijke stap in de zoektocht naar extra opvangcapaciteit voor asielzoekers. Vandaag kunnen de eerste mensen naar de kazerne van Glons (Glaaien), een deelgemeente van het Luikse Bassenge. Het zou om enkele tientallen mensen gaan. Op termijn moet de site zo'n 300 mensen verwelkomen.

De doorbraak is van groot belang voor Sammy Mahdi (CD&V). De staatssecretaris voor Asiel en Migratie staat al maanden onder druk in het kader van een opvangcrisis. Elke dag staan er tientallen mensen in de rij voor het Brusselse aanmeld- en opvangcentrum Klein Kasteeltje. Steeds krijgen tientallen mensen, vooral alleenstaande mannen, te horen dat er geen opvang voor hen is. Meerderen hebben de nacht doorgebracht op straat in de hoop een aanvraag in te dienen.

De redenen voor het opvangtekort zijn legio. Van de sanitaire coronaregels, over de Afghaanse situatie, tot de Waalse overstromingen: de capaciteit van opvangdienst Fedasil is de jongste maanden aangetast én verzadigd geraakt.

Afgelopen zomer besliste de federale regering om werk te maken van 5.400 bufferplaatsen. Ruim 1.000 werden gevonden, maar volstonden niet om tegemoet te komen aan de problemen aan het Klein Kasteeltje.

Hotelkamers

Hoe lager de temperaturen, hoe forser de druk op Mahdi. Niet alleen een ngo als Vluchtelingenwerk Vlaanderen, maar ook regeringspartners Vooruit en vooral de groenen vroegen dringend een oplossing. Een verzoek van Groen-Kamerlid Eva Platteau om hotelkamers in te zetten werd geweigerd door Mahdi omdat die een aanzuigeffect zouden creëren.

Een belangrijke partner voor Fedasil is Defensie. Het leger heeft in totaal 14 sites aangeboden, maar die zijn niet allemaal direct toegankelijk.

Af en toe leidt dat tot frictie tussen het kabinet-Mahdi en dat van defensieminister Ludivine Dedonder (PS). De PS kijkt in de eerste plaats naar Fedasil. 'Er zijn grenzen aan wat Defensie kan doen', klinkt het bij de Franstalige socialisten.

Maar naast Defensie ervaart Mahdi ook moeilijkheden bij de lokale besturen, die niet staan te springen om asielzoekers te ontvangen. Mahdi kon de bestaande capaciteit verruimen in onder meer Namen en Florennes, en vond noodopvang in gemeenten als Geel, Lombardsijde en Lommel. Daar komt nu dus Glons bij.

Een actie van onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen op 24 november 2021 te Brussel. © Frederic Sierakowski

Sms van De Croo

De opvang in Glons heeft veel voeten in de aarde gehad. De plaatselijke CDH-burgemeester Valérie Hiance wilde de plek niet vrijgeven vooraleer ze alle veiligheidsattesten op zak had. Bovendien wilde ze de tijd nemen om haar bevolking in te lichten over de komst van asielzoekers. Maar gisteren ging ze toch overstag.

Volgens Hiance werd ze niet alleen onder druk gezet door Mahdi, maar ook door premier Alexander De Croo (Open VLD). De eerste minister schoot Mahdi te hulp door op zijn vraag telefonisch contact op te nemen met Hiance.

Daarop gaf Hiance te kennen dat ze op maandag asielzoekers zou ontvangen. De Croo stuurde haar gisteren een sms met de vraag of het vandaag al kon, aangezien elke dag telt bij nachtelijke vriestemperaturen.

De forcing werd gisteren afgerond in de Kamer, waar Mahdi zei dat Fedasil volledig klaar is om Glons te openen. 'Langer wachten is geen optie om mensen niet langer in de kou te laten staan', klonk het in een persbericht achteraf.

Burgemeester Hiance kon dus weinig anders dan vervroegd openen. Extra argument: in de Kamer pakte CDH-Kamerlid Catherine Fonck Mahdi zwaar aan. Dat haar eigen partijgenote de komst van asielzoekers zou tegenhouden, zou dus vreemd overkomen.

De zoektocht van Mahdi gaat onverminderd voort. Tussen nu en 1 januari worden nog nieuwe plaatsen geopend in plekken als Damme en Leopoldsburg, de gemeenten van respectievelijk huidig en voormalig CD&V-voorzitter Joachim Coens en Wouter Beke. Ook in Brussel en Wallonië zal er extra opvang komen. Zoals Mahdi het in de Kamer verwoordde: 'Alleen gaat het niet lukken.'

Het is een beperkte, maar belangrijke stap in de zoektocht naar extra opvangcapaciteit voor asielzoekers. Vandaag kunnen de eerste mensen naar de kazerne van Glons (Glaaien), een deelgemeente van het Luikse Bassenge. Het zou om enkele tientallen mensen gaan. Op termijn moet de site zo'n 300 mensen verwelkomen.De doorbraak is van groot belang voor Sammy Mahdi (CD&V). De staatssecretaris voor Asiel en Migratie staat al maanden onder druk in het kader van een opvangcrisis. Elke dag staan er tientallen mensen in de rij voor het Brusselse aanmeld- en opvangcentrum Klein Kasteeltje. Steeds krijgen tientallen mensen, vooral alleenstaande mannen, te horen dat er geen opvang voor hen is. Meerderen hebben de nacht doorgebracht op straat in de hoop een aanvraag in te dienen. De redenen voor het opvangtekort zijn legio. Van de sanitaire coronaregels, over de Afghaanse situatie, tot de Waalse overstromingen: de capaciteit van opvangdienst Fedasil is de jongste maanden aangetast én verzadigd geraakt. Afgelopen zomer besliste de federale regering om werk te maken van 5.400 bufferplaatsen. Ruim 1.000 werden gevonden, maar volstonden niet om tegemoet te komen aan de problemen aan het Klein Kasteeltje.Hoe lager de temperaturen, hoe forser de druk op Mahdi. Niet alleen een ngo als Vluchtelingenwerk Vlaanderen, maar ook regeringspartners Vooruit en vooral de groenen vroegen dringend een oplossing. Een verzoek van Groen-Kamerlid Eva Platteau om hotelkamers in te zetten werd geweigerd door Mahdi omdat die een aanzuigeffect zouden creëren. Een belangrijke partner voor Fedasil is Defensie. Het leger heeft in totaal 14 sites aangeboden, maar die zijn niet allemaal direct toegankelijk. Af en toe leidt dat tot frictie tussen het kabinet-Mahdi en dat van defensieminister Ludivine Dedonder (PS). De PS kijkt in de eerste plaats naar Fedasil. 'Er zijn grenzen aan wat Defensie kan doen', klinkt het bij de Franstalige socialisten.Maar naast Defensie ervaart Mahdi ook moeilijkheden bij de lokale besturen, die niet staan te springen om asielzoekers te ontvangen. Mahdi kon de bestaande capaciteit verruimen in onder meer Namen en Florennes, en vond noodopvang in gemeenten als Geel, Lombardsijde en Lommel. Daar komt nu dus Glons bij.De opvang in Glons heeft veel voeten in de aarde gehad. De plaatselijke CDH-burgemeester Valérie Hiance wilde de plek niet vrijgeven vooraleer ze alle veiligheidsattesten op zak had. Bovendien wilde ze de tijd nemen om haar bevolking in te lichten over de komst van asielzoekers. Maar gisteren ging ze toch overstag.Volgens Hiance werd ze niet alleen onder druk gezet door Mahdi, maar ook door premier Alexander De Croo (Open VLD). De eerste minister schoot Mahdi te hulp door op zijn vraag telefonisch contact op te nemen met Hiance. Daarop gaf Hiance te kennen dat ze op maandag asielzoekers zou ontvangen. De Croo stuurde haar gisteren een sms met de vraag of het vandaag al kon, aangezien elke dag telt bij nachtelijke vriestemperaturen.De forcing werd gisteren afgerond in de Kamer, waar Mahdi zei dat Fedasil volledig klaar is om Glons te openen. 'Langer wachten is geen optie om mensen niet langer in de kou te laten staan', klonk het in een persbericht achteraf.Burgemeester Hiance kon dus weinig anders dan vervroegd openen. Extra argument: in de Kamer pakte CDH-Kamerlid Catherine Fonck Mahdi zwaar aan. Dat haar eigen partijgenote de komst van asielzoekers zou tegenhouden, zou dus vreemd overkomen. De zoektocht van Mahdi gaat onverminderd voort. Tussen nu en 1 januari worden nog nieuwe plaatsen geopend in plekken als Damme en Leopoldsburg, de gemeenten van respectievelijk huidig en voormalig CD&V-voorzitter Joachim Coens en Wouter Beke. Ook in Brussel en Wallonië zal er extra opvang komen. Zoals Mahdi het in de Kamer verwoordde: 'Alleen gaat het niet lukken.'