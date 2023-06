Precedent: rechtbank verplicht spermadonor tot DNA-test

Een 30-jarige vrouw heeft via de rechtbank verkregen dat een man die haar vermoedelijke biologische vader is, een DNA-test moet laten uitvoeren. De vrouw is verwekt via anonieme spermadonatie en vond de man via een zoektocht in DNA-databanken.

Dat meldt VRT NWS vrijdag en het bericht wordt bevestigd door de advocaat van de vrouw.

De ouders van de vrouw klopten indertijd aan bij een fertiliteitskliniek in Brugge en kregen te horen dat ze de behandeling geheim moesten houden, zowel voor de familie als voor de kinderen. De jonge vrouw nam contact op met het centrum, maar kreeg volgens VRT NWS geen informatie. Na lang zoeken en via verschillende omwegen – de vrouw stuurde onder andere een speekselstaal met haar DNA op naar internationale DNA-databanken – kwam uiteindelijk een man in het vizier als haar vermoedelijke biologische vader. Om 100 procent zeker te zijn, is echter een rechtstreeks vergelijkende DNA-test met hem nodig. De rechter heeft nu beslist dat de vermoedelijke donor zo’n test moet laten uitvoeren.

‘Achterhaald’

De vrouw hoopt dat die uitspraak ook maatschappelijke gevolgen zal hebben. ‘Het vonnis van de rechter is een duidelijk signaal aan de maatschappij en de politiek dat een wettelijk verbod op donoranonimiteit niet langer kan uitgesteld worden’, klinkt het. De advocaat van de vrouw, Alain De Jonge, bevestigt de uitspraak van de rechter van vandaag/vrijdag en benadrukt de precedentwaarde ervan. De rechter heeft volgens de raadsman rekening gehouden met de internationale tendens om af te stappen van anoniem donorschap. Sowieso zorgen de huidige technologische mogelijkheden ervoor dat de vaak aan donoren beloofde anonimiteit gewoonweg niet meer te garanderen valt. ‘De feiten hebben de wetgeving achterhaald, aldus De Jonge. Hij wijst er tot slot op dat zijn cliënte geen afstammingsband wenst, maar enkel zekerheid wil over haar afkomst. De vermoedelijke donor kan tegen de uitspraak nog in beroep gaan.