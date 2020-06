Terwijl de politiek aarzelt om praktijktests tegen discriminatie in te voeren, toont een onderzoek van de VUB uitgevoerd in Gent aan dat zulke tests alvast op de huurmarkt wel degelijk werken. Dat schrijft De Morgen vrijdag.

In Gent, de stad die praktijktests in 2015 als eerste invoerde op de woningmarkt, bleek oorspronkelijk 26 procent van de makelaars te discrimineren op basis van afkomst. In 2019 was dat gedaald naar 14 procent. 'Bij de makelaars die al minstens vijf jaar actief zijn in Gent, en die dus proactief getest werden, is dat amper 8 procent', stellen de onderzoekers, Pieter-Paul Verhaeghe en Abel Ghekiere.

Daarbij komt een onverwacht neveneffect. Hoewel alleen professionele makelaars gecontroleerd werden, is er sprake van een spill-overeffect bij particuliere verhuurders. Terwijl zij oorspronkelijk in 47 procent van hun huuradvertenties discrimineerden, was dit in 2019 gezakt naar amper 21 procent.

Belangrijke nuance: deze positieve effecten werden tijdens de eerste fase van het verhuurproces gemeten, op het moment waarop iemand wordt uitgenodigd voor een plaatsbezoek. Dat zegt weinig over de rest van het proces. Zo hebben de onderzoekers aanwijzingen dat de discriminatie verschoven kan zijn naar een latere fase.

