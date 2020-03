'Er is geen tijd voor politieke spelletjes, maar tijd voor nationale eenheid. We moeten snel een kader uitwerken voor de volmachten om de coronacrisis aan te pakken.' Dat was de boodschap van de voorzitters van de tien partijen die zondagavond een akkoord sloten om de regering-Wilmès te laten voortwerken met volmachten. Voor de gewezen koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle moet de regering-Wilmès het vertrouwen van de Kamer krijgen voor ze met volmachten kan werken.

Tegen 17 uur sijpelden de partijvoorzitters van liberalen, socialisten, groenen, CD&V, DéFI en cdH en N-VA-kamerfractieleider Peter De Roover, die Bart De Wever verving, de ambtswoning van de premier binnen. Ook Dewael, Laruelle, Sophie Wilmès en de drie vicepremiers schoven aan. Bij hun aankomst waren ze erg karig met commentaar. Ze wilden enkel kwijt dat er geen politieke spelletjes moeten gespeeld worden. 'Geen crisis op een crisis', vatte DéFI-voorzitter François De Smet het samen. 'Het is tijd om de partijbelangen opzij te schuiven', vond Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Kamervoorzitter Dewael en zijn Senaatscollega Laruelle benadrukten dat de regering-Wilmès het vertrouwen van de Kamer moet hebben om met volmachten te kunnen werken. Dewael had dat zondagavond gezegd, maar maandag stelden een aantal onderhandelaars in vraag dat dit afgesproken was.