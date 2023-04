‘Zou het kunnen dat Zuhal Demir af en toe begint te trippen van haar eigen populariteit?’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

Is het u ook al opgevallen? Zuhal Demir vergelijkt zichzelf tegenwoordig in speeches en interviews graag met Prometheus. Het is van de hoogtijdagen van Bart De Wever geleden dat in Vlaanderen een politicus zich ongegeneerd in een lijn met de oude klassieken stelde. De naam van die Griekse godheid, vooral door Hesiodos in verhalen opgevoerd, betekent letterlijk ‘hij die vooruitdenkt’. ‘Ik wil voor de mensen Prometheus zijn’, schreef Demir onlangs in De Tijd, curieus genoeg naar aanleiding van haar verzet tegen hogere CO2-reducties van de EU en Frans Timmermans. Zulke strengere klimaatregels kunnen er namelijk voor zorgen dat rechters die verlagingen straks, net als in het stikstofdossier, ook effectief afdwingen. Stel u voor, zeg. Daar wil Zuhal Demir in haar goddelijke wijsheid voor waarschuwen: dat kunnen wij niet aan. Geen idee hoe vervaarlijk de aarde ondertussen opgewarmd zal zijn, maar over enkele decennia zullen wij Demir daar, euh, blijkbaar dankbaar voor zijn. Onze Prometheus uit Limburg.

Zou het kunnen dat Demir af en toe een beetje begint te trippen van haar eigen populariteit?

De Morgen liet haar in het midden van de paasvakantie nog eens leeglopen over de Boerenbond. Zoals het een Griekse godheid betaamt, heeft ze in de Boerenbond een vijand gevonden die, in haar eigen vertelling, ook haast even mythische proporties aanneemt. ‘Ik vind dat we in Vlaanderen onderschatten hoe machtig de Boerenbond is’, zei Demir in het interview. ‘Het is dé onzichtbare kracht in Vlaanderen.’ Ze laat het voorkomen alsof er over de Boerenbond een televisiereeks valt te maken die even spannend en duister is als 1985 over de Bende van Nijvel. Het mysterie is helaas veel kleiner, en spreekt al zeker niet tot de verbeelding van evenveel Belgen: de Boerenbond is een oerklassieke belangenorganisatie die al van in het begin de CVP/CD&V open en bloot aanstuurt als het over landbouw gaat. De kwalijke gevolgen daarvan voor de natuur én de landbouw zijn ook al lang zichtbaar. Sterker nog, nogal wat mensen zagen die al veel eerder dan Demir, in de jaren dat haar partij in opeenvolgende Vlaamse regeringen het landbouwbeleid van de CD&V altijd in consensus goedkeurde. Onze Prometheus verscheen rijkelijk laat ten tonele, je zult het altijd zien in Vlaanderen. Moet werkelijk elke historische tragedie zichzelf herhalen als klucht?