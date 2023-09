Nieuwe MR-voorzitter? ‘De partij moet wel met Bouchez naar het verkiezingsfront’

‘Waalse MR-kopstukken vrezen voor de oppositiebanken, vanwege hun voorzitter’, zegt Alain Narinx van zakenkrant L’Echo.

Niet alleen de Open VLD, ook de Franstalige liberalen van de MR hebben zo hun voorzittersissues. In principe loopt het voorzitterschap van Georges-Louis Bouchez eind november af. Sommige kopstukken zien hun hypervoorzitter liever gaan dan komen, maar daarvoor is het eigenlijk te laat. Nieuwe voorzittersverkiezingen houden, zo kort voor de verkiezingen, die de MR mogelijk ernstig verdelen? Liever niet. Het is ook nog maar de vraag wie het aandurft om ‘GLB’ uit te dagen, en de partij rond zich kan verzamelen. Zolang de immens populaire Sophie Wilmès door de ziekte van haar echtgenoot niet 100 procent beschikbaar is, lijkt zo’n kandidaat niet voorhanden. Dat brengt ons bij een voor interne opposanten nog minder aantrekkelijk scenario: voorzittersverkiezingen in november zonder tegenstand, waardoor de onstuimige Bouchez weer voor jaren op rozen zit.

Een tijdelijke verlenging van zijn mandaat lijkt de meest realistische optie. Maar dan moet ook worden afgesproken hoe tijdelijk, en op welke voorwaarden. Daarover wordt nu intern gehakketakt. Want wie gaat na de verkiezingen in juni namens de MR onderhandelen over mogelijke regeringsvormingen? Sommigen zouden de voorzitter graag ‘omkaderen’ (poging zoveel sinds Bouchez aan het roer staat, alle vorige pogingen mislukten faliekant) met andere partijboegbeelden. Zodat Bouchez niet helemaal eigenhandig kan beslissen over lijstvorming, programma, campagne en grote politieke uitspraken.

‘Uiteindelijk zal het verkiezingsresultaat in juni de positie van Bouchez in zijn partij bepalen’, zegt Alain Narinx, nieuwsmanager bij de zakenkrant L’Echo. ‘GLB heeft een omstreden persoonlijkheid, maar zijn scherpste interne rivalen – denk aan iemand als Denis Ducarme – hebben zich intussen uit welbegrepen eigenbelang met hem verzoend. Want de MR moet nu eenmaal met deze voorzitter naar het verkiezingsfront in juni.’

Wat niet wegneemt dat Bouchez niet echt geliefd is in Wallonië, als je de populariteitspolls mag geloven. Sommige Waalse MR-kopstukken zijn dan ook bang dat hij in de campagne een blok aan het been wordt omdat hij te populistisch en te agressief is, en vooral wegens zijn barslechte relaties met de andere Franstalige partijvoorzitters. PS-voorzitter Paul Magnette is glashelder: hij regeert alleen nog met de MR van Bouchez als het echt niet anders kan. ‘Die vrees leeft inderdaad sterk bij Waalse MR-kopstukken’, zegt Alain Narinx. ‘Dat de andere partijen de MR, vanwege Bouchez, in Wallonië naar de oppositiebanken zullen terugsturen.’