Vlaams Belang zet Frank Creyelman uit partij na berichten over Chinese spionage

Het partijbestuur van Vlaams Belang heeft vrijdag beslist om gewezen senator en voormalig Vlaams parlementslid Frank Creyelman ‘per direct’ uit de partij te zetten. De uitsluiting van Creyelman komt er na berichten in internationale media dat Creyelman jarenlang door de Chinese spionagedienst zou gebruikt zijn als informant. Crevelmans toegangspasje tot het Vlaams Parlement is intussen geblokkeerd.

Frank Creyelman (Vlaams Belang) is door Chinese spionnen meer dan drie jaar lang gebruikt als informant in een poging het beleid te beïnvloeden in het voordeel van Peking. Dat schrijven de Financial Times, Le Monde en Der Spiegel op basis van honderden gelekte sms- en chatberichten. Volgens de berichten zette Daniel Woo, een medewerker van het spionageagentschap van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid, Creyelman onder druk om discussies in Europa te beïnvloeden over Chinese kwesties, gaande van het hardhandige optreden van China in Hongkong tot de vervolging van de Oeigoeren in Xinjiang. Dat Creyelman zich zou hebben laten beïnvloeden door een Chinese spion is volgens voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang ‘compleet onaanvaardbaar’. ‘Dit staat mijlenver van waar ons nationalisme voor staat’, aldus Van Grieken.

Van Grieken stelt dat Creyelman er niet in geslaagd is het standpunt van de partij over China te beïnvloeden. ‘Wij hebben ons steeds uiterst kritisch opgesteld ten aanzien van China’, zegt Van Grieken. ‘Het dictatoriale regime in Peking wil ons verdelen, en is in de verste verte geen bondgenoot van Vlaanderen. Meermaals benadrukten onze parlementsleden dat China een bedreiging vormt. Of het nu gaat om Taiwan, de Oeigoeren, de Chinese invloed op onze universiteiten of om onze economische belangen.’

Het water tussen Creyelman en de partijtop was al langer vertroebeld, onder meer omdat Creyelman bleef dwepen met het regime in Rusland. Van Grieken had in het verleden al laten verstaan dat Creyelman beter ‘de eer aan zichzelf zou houden’. Creyelman had eerder dit jaar ook zijn politieke afscheid in 2024 aangekondigd.

‘Frank Creyelman was sowieso al een afgesloten hoofdstuk voor de partij’, zegt Van Grieken nu. ‘We duidden al een nieuwe lijsttrekker aan voor Mechelen en ook op de lijsten voor de parlementsverkiezingen komt de naam van Frank Creyelman niet meer voor. De schokkende onthullingen van vandaag dwingen er ons toe om nu ook definitief afstand van hem te nemen, ook als gewoon partijlid’.

De Croo: ‘Sabotage van binnenuit’

Premier Alexander De Croo tilt zeer zwaar aan het nieuws dat Frank Creyelman, voormalig Vlaams parlementslid en senator voor Vlaams Belang, jarenlang door Chinese spionnen als informant is gebruikt in een poging het beleid te beïnvloeden. ‘Het toont dat extreemrechts tot gevaar kan leiden voor onze maatschappij’, zei De Croo vrijdag tegen journalisten voor de start van de Europese top.

‘Ik vind dat zeer problematisch, en ik hoop dat daar zeer snel duidelijkheid over kan komen’, klonk het. ‘Dit zou eigenlijk willen zeggen dat sommigen onze welvaart, onze veiligheid, onze democratie van binnenuit aan het saboteren zijn vanuit een partij die in ons land in het parlement zit, in de Senaat zit.’ ‘Dat is een senator van het Vlaams Belang die op de voorpagina van de Financial Times staat. De hele wereld heeft dat gezien, en ik hoop dat daar actie komt’.

Erelid Vlaams Parlement

Vooruit-parlementslid Thijs Verbeurgt eiste intussen dat parlementsvoorzitter Liesbeth Homans het erelidmaatschap van Creyelman intrekt. ‘Extreemrechtse politici zoals Frank Creyelman die zich laten betalen door buitenlandse dictators, zijn een bedreiging voor de veiligheid en de welvaart van de Vlamingen’, meent Verbeurgt.

Homans liet weten dat zij niet alleen kan beslissen over het erelidmaatschap van Creyelman. Dat is volgens haar een zaak van het Uitgebreid Bureau, het politieke bestuur van het parlement. ‘Indien de Vooruit-fractie dat wil, kan ze dat daar dus agenderen’, meldt het kabinet van Homans. De voorzitster heeft ‘als bewarende maatregel’ wel de toegangsbadge van Creyelman voor het Vlaams Parlement laten blokkeren. ‘Als het Uitgebreid Bureau het daar niet mee eens zou zijn, hoor ik dat maandag wel, maar ik ga ervan uit dat die maatregel gesteund zal worden’, zegt Homans aan Belga.

Groen vraagt duidelijkheid over broer Steven

Groen vraagt opheldering over de eventuele betrokkenheid van Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) bij de samenwerking van zijn broer Frank Creyelman met een Chinese spion. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) deed dat nadat ook de naam van Steven Creyelman werd geciteerd in de mediaberichten.

Le Monde verwijst naar een tussenkomst van het Kamerlid over het ‘politiek geïnspireerd geweld tegen de Chinese overheid’ door Hongkongse militanten. Een maand voordien, in juni 2022, had Frank Creyelman zijn Chinese gesprekspartner verwittigd dat er een tussenkomst over de kwestie op komst was.

‘Niemand is verantwoordelijk voor de daden van zijn familie. Maar dit doet wel een luide alarmbel afgaan’, reageert Groen-Kamerlid De Vriendt op X. Hij merkt op dat Steven Creyelman voorzitter van de Kamercommissie Legeraankopen is en toegang heeft tot uiterst gevoelige militaire en commerciële informatie. Het is een commissie die in regel ook achter gesloten deuren vergadert. “Dit moet uitgeklaard worden’, licht De Vriendt verder toe. ‘Wij zullen een brief sturen aan Kamervoorzitter Eliane Tillieux met de vraag om dit te onderzoeken en te waken over de integriteit van het parlement.’

De woordvoerder van de Vlaams Belang-Kamerfractie stelt dat de kwestie wordt bekeken, maar ook dat het track record van het Vlaams Belang in de Kamer er niet op wijst dat er enige beïnvloeding vanuit China zou zijn geweest. ‘We zijn altijd zeer kritisch geweest’, klinkt het daar.