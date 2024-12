Vlaams begrotingstekort loopt op tot 3,3 miljard

Het Vlaams begrotingstekort in 2024 loopt verder op. Dat blijkt uit het Monitoringrapport van het Departement Financiën.

Bij de opmaak van de begroting voor dit jaar werd uitgegaan van een tekort van 2,647 miljard euro. Bij de begrotingsaanpassing in het midden van het jaar was dat al opgelopen tot 2,923 miljard euro. Maar volgens de laatste cijfers, tot en met eind oktober en met een prognose voor de twee laatste maanden, bedraagt het tekort 3,340 miljard euro. De cijfers zijn telkens exclusief de bouwkost van de Oosterweelverbinding en het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

De ontvangsten van de overheid zijn nochtans beter dan eerder ingeschat. Zo liggen de ontvangsten van het Klimaatfonds al 129 miljoen hoger. Het gaat om emissierechten en veilingopbrengsten. De ontvangsten van de rechtspersonen liggen 79,6 miljoen boven het cijfer van de begrotingsaanpassing. Het gaat bijvoorbeeld om extra inkomsten van het Vlaams Datanutsbedrijf en terugvorderingen van subsidies door het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Zwaardere posten

De oorzaken voor de verdere ontsporing van het budget liggen echter bij de uitgavenzijde. Verschillende entiteiten overschrijden het krediet dat hen werd toegekend. Het gaat om de VRT, Sport Vlaanderen, Opgroeien, AGIOn, GO! en de Vlaamse Sociale Bescherming. De Vlaamse Sociale Bescherming, bijvoorbeeld, gaat van 4.256,9 miljoen euro naar 4.276,4 miljoen, omwille van extra uitgaven voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Ook bij de VRT is er 22,7 miljoen euro aan extra uitgaven. De grootste verklaring ligt in de aankoop van sportrechten (+32,7 miljoen euro) op veilingen van grote sportevenementen. De investeringen in de nieuwbouw liggen dan weer 23,7 miljoen lager door een nieuwe planning van de werken. Sport Vlaanderen geeft 21,9 miljoen extra uit het aan vereffenen van engagementen van 2023 die vorig jaar niet meer konden worden voldaan.