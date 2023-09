Vivaldi wil via herstelwet stemrecht voor 16- en 17-jarigen bij Europese verkiezingen garanderen

De Vivaldipartijen gaan een herstelwet indienen in de Kamer om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof over het stemrecht van 16- en 17-jarigen bij de Europese verkiezingen. Dat is vernomen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Op 20 juli vernietigde het Grondwettelijk Hof de voorafgaande registratieplicht voor 16- en 17-jarigen die willen stemmen bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. Het Hof zag geen problemen met de uitbreiding van het stemrecht tot 16- en 17-jarigen, maar wel met de verplichting voor de minderjarigen om zich voorafgaand in te schrijven. Als de wetgever meent dat ze in staat zijn om een politieke mening te vormen, dan is het “niet redelijk verantwoord” om de uitoefening van het stemrecht afhankelijk te maken van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. De herstelwet zal volgens het kabinet-Verlinden het arrest volgen. De verplichting van voorafgaandelijke registratie wordt geschrapt, zonder te raken aan het feit dat er geen stemplicht geldt voor de 16- en 17-jarigen. Het wetsvoorstel zal aan de ministerraad worden voorgelegd, voor het ingediend wordt in de Kamer. In Le Soir wijzen twee grondwetsspecialisten op nog een ander onderscheid: in tegenstelling tot alle andere Belgen, zijn de 16- en 17-jarigen niet verplicht om te gaan stemmen, wat volgens hen ook ongrondwettelijk is. Maar vrijdag liet het kabinet-Verlinden weten hier niet aan te willen raken