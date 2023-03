Vincent Van Peteghem (CD&V): ‘Hervorming energiefactuur is niet budgetneutraal’

‘Als u mij de vraag stelt of de verlaging van de btw op de energiefactuur volledig zal worden gecompenseerd door de accijnsverhoging, dan moet ik eerlijk antwoorden: ze is niet budgetneutraal’, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Daarmee spreekt hij zowel premier Alexander De Croo als staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand tegen.

Een van de zaken die bij de begrotingscontrole later deze maand opnieuw op tafel zal komen, is de vraag of de hervorming van onze energiefactuur budgetneutraal zal zijn: wordt de btw-verlaging van 21 naar 6 procent volledig gecompenseerd door de geplande accijnsverhoging? Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) stelde eind vorig jaar dat de hervorming zou wegen op de begroting. Dat was niet naar de zin van premier Alexander De Croo (Open VLD), die steeds bleef herhalen dat de hervorming wél budgetneutraal was.

Het ging zelfs zover dat De Bleeker onder druk van de premier haar begrotingstabellen moest herzien. En toen dat achter de rug was, werd ze gedwongen ontslag te nemen en werd ze vervangen door Alexia Bertrand. Die verklaarde een maand geleden dat de hervorming van de energiefactuur budgetneutraal was. Knack vroeg in de aanloop naar de begrotingscontrole aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hoe hij tegen deze zaak aankijkt.

Hoe moeilijk wordt de komende begrotingscontrole?

Vincent Van Peteghem: Die zal niet eenvoudig zijn, want we zitten met een aantal enorm hoge kosten, zoals voor de ondersteuning van de Oekraïners in ons land. Maar de fundamentele keuzes zijn natuurlijk al in het najaar gemaakt.

Er valt zowel voor de visie van De Bleeker als voor de visie van de premier iets te zeggen.

In het najaar ontstond er politieke hoogspanning over de vraag of de verlaging van btw van 21 naar 6 procent op onze energiefactuur volledig gecompenseerd wordt door de verhoging van de accijnzen, en dus of de operatie voor de overheid budgetneutraal is. Die vraag zal tijdens de begrotingscontrole weer naar boven komen: kost de hervorming van de energiefactuur de overheid geld?

Van Peteghem: De energieprijzen vormen in deze discussie het belangrijkste element. Die zijn de voorbije maanden sterk gedaald, maar we hebben de energieprijzen in 2021 als basis genomen en we zitten vandaag nog niet terug op dat niveau, de energieprijzen liggen nog steeds hoger. Dus kost die btw-verlaging van onze energiefactuur de overheid nog steeds geld, ze is niet budgetneutraal.

De opvolgster van De Bleeker, Alexia Bertrand, beweerde een maand geleden dat de hervorming van de energiefactuur wél budgetneutraal is. Ze moest daarvoor wel zaken die niets met de hervorming van de energiefactuur te maken hebben mee in rekening brengen, zoals de btw-verhoging op benzine en diesel en het afbouwen van het sociaal tarief. Strooide ze zand in de ogen van de mensen?

Van Peteghem: Bertrand is staatssecretaris voor Begroting en kijkt dus naar het grotere begrotingsverhaal, maar als u mij de vraag stelt of de verlaging van de btw op de energiefactuur volledig zal gecompenseerd worden door de accijnsverhoging, dan moet ik u eerlijk antwoorden: ze is niet budgetneutraal.

U ondertekende mee de begroting van De Bleeker waarin duidelijk stond dat de operatie niet budgetneutraal was. Kort daarna werd zij gedwongen om ontslag te nemen. Wat vond u daarvan?

Van Peteghem: Als minister van Financiën ga ik me daarover niet uitspreken. Dat is een interne zaak van de Open VLD.

U zou ook kunnen zeggen dat De Bleeker onfatsoenlijk is behandeld en dat u niet op die manier aan politiek wilt doen.

Van Peteghem: Ja, maar goed, ik kan daar 101 dingen over zeggen… (Denkt na) Er valt zowel voor de visie van De Bleeker als voor de visie van de premier iets te zeggen, maar de waarheid hangt af van de evolutie van de energieprijzen en die staan zoals gezegd nog niet op het niveau van 2021. En dus zal de hervorming van de energiefactuur op de begroting wegen.