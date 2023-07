Van Grieken roept N-VA-basis op om partijtop tot de orde te roepen

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken heeft zich zondagnamiddag in zijn 11 juli-toespraak tijdens de Gulden Sporenviering in Kortrijk gericht tot de basis van de N-VA: “Roep uw partijtop tot de orde. Zeg dat u het beu bent dat de N-VA zijn karretje hangt aan de socialisten van PS en Vooruit. (…) Laten we na de verkiezingen de handen in elkaar slaan en de Vlaming eindelijk een rechts een Vlaams beleid geven. Laten we samen gaan voor die gezamenlijke droom: een vrij en onafhankelijk Vlaanderen!”

De Vlaams Belang-voorzitter eerde de “opstandige volksaard” van de Vlamingen. “We hebben een traditie van het op te nemen tegen machtigere en grotere machten. Het verschil met vandaag? Wij hebben laffe leiders.” Maar er is hoop volgens Van Grieken. “Ik voel dat er een momentum in aantocht is waarbij Vlaanderen eindelijk met de vuist op tafel kan slaan. 2024 kan ons dat momentum bieden.”

Van Grieken zei met pijn te moeten vaststellen dat de N-VA een traditionele partij is geworden zoals CD&V en Open VLD. Twintig jaar N-VA heeft België niet veranderd, maar de partij is volgens de Vlaams Belangvoorzitter wel veranderd. Daarom trekt N-VA opnieuw met het “oneetbare” confederalisme naar de kiezer met de PS als geprefereerde partner, die resoluut onafhankelijkheid afwijst. “De reactie van de N-VA? Nog meer hun broek afsteken. Bij monde van Theo Francken werd ons zelfs gevraagd om géén lijsten in te dienen in het Federaal Parlement. Dat moet wel echt het ultieme zwaktebod zijn”, aldus de voorzitter, die het aanbod “met veel plezier” afslaat.

Hij richt zich daarom tot de gewone N-VA, die de partijtop tot de orde moet roepen. “Zeg hen dat u zich wil inzetten voor een Nieuwe Vlaamse Alliantie zij aan zij met het Vlaams Belang. Laat 2024 een afspraak met de geschiedenis worden. Laat 2024 een momentum zijn, zoals Gerolf Annemans beschrijft in zijn boek. Laten we na de verkiezingen de handen in elkaar slaan en de Vlaming eindelijk een rechts en Vlaams beleid geven. Laten we samen gaan voor die gezamenlijke droom: een vrij en onafhankelijk Vlaanderen!”

Tom Van Grieken richtte zijn pijlen in zijn toespraken ook op het asiel- en migratiebeleid. Hij pleitte ervoor om het kindergeld af te nemen van de minderjarige allochtone relschoppers en had lof voor de “moedige leiders” van Polen en Hongarije “die denken aan de belangen van hun land en hun volk”.

Voor het Vlaams Belang moet de massa-immigratie gestopt worden. Van Grieken viseerde drie groepen van mensen: “wie hier is om te profiteren van onze sociale zekerheid; wie hier is om criminele feiten te plegen en onze steden af te breken; en wie hier is om een extreme vorm van de islam aan te hangen, waarbij holebi’s maar van gebouwen gegooid mogen worden en vrouwen minderwaardig zijn”. “Daar zal het Vlaams Belang nooit het Vlaanderen van morgen mee bouwen. Die krijgen van het Vlaams Belang een enkeltje naar eigen land”, aldus Van Grieken.