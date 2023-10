Tom Van Grieken trekt Vlaamse lijst in Antwerpen, Filip Dewinter duwt

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken trekt de Vlaamse lijst in Antwerpen bij de verkiezingen van 9 juni 2024. Eeuwige lijsttrekker Filip Dewinter duwt de lijst. Dat schrijft Gazet van Antwerpen maandag en het bericht wordt door de partij bevestigd. “We zetten alles in op het Vlaamse niveau, dus is het logisch dat de voorzitter de lijst trekt”, bevestigt de woordvoerder aan Belga.

Dewinter zetelt sinds 1988 in het Vlaams Parlement/Vlaamse Raad met een onderbreking van 2014 tot 2019 toen hij Kamerlid was. Bij de verkiezingen van 2019 haalde hij met 93.000 voorkeurstemmen op de Vlaams lijst, terwijl Van Grieken 122.000 stemmen haalde op de Kamerlijst. “De twee stemmenkanonnen in Antwerpen moeten samen de krachten bundelen. Op Vlaams niveau gaat elke stem tellen”, aldus de voorzitter in de krant.

Maar omdat Vlaams Belang bij de verkiezingen in 2024 alles wil inzetten op het Vlaams niveau, trekt Tom Van Grieken de Antwerpse Vlaamse lijst zelf.

Dewinter geeft in Gazet van Antwerpen aan dat de Kamerlijst voor hem geen optie was.

Tom Van Grieken ziet alvast nog een toekomst voor Filip Dewinter. Hij ziet hem als Vlaams minister als Vlaams Belang erin slaagt een Vlaamse regering te vormen, of als voorzitter van het Vlaams Parlement.

En ook bij de lokale verkiezingen schuift Van Grieken Dewinter naar voren als mogelijke lijsttrekker, maar het laatste woord daarover is voor de leden. Dewinter erkent in het interview met Gazet van Antwerpen nog dat zijn bezoek aan de Syrische president Assad achter gezien een “strategische vergissing was”. ” We streden tegen dezelfde vijand: Islamitische Staat”, aldus Filip Dewinter.