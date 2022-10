Tinne Van der Straeten: ‘De overheid zou beter zelf zonnepanelen leggen’

In gesprek met De Zondag legt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) uit waarom hernieuwbare energie zo belangrijk is, en hoever we volgens haar met die hernieuwbare energie komen. Ze laat een opening voor nieuwe kerncentrales, maar dan wel van een type dat ‘alleen nog op papier bestaat’.

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen en de klimaatdoelstellingen te halen wil minister Van der Straeten tegen 2050 100 procent hernieuwbare energie.

Wat zijn de belangrijkste hernieuwbare bronnen voor België? vraagt De Zondag.

‘De zon is een belangrijke, maar de belangrijkste is wind: we hebben immers een groot potentieel op onze Noordzee. Let wel: we zullen nooit ons volledige verbruik zelf kunnen opwekken. We moeten daarom energie ook beter opslaan én ons land connecteren met omliggende landen’.

Wat is het windpotentieel van het Belgisch deel van de Noordzee?

‘We kunnen daar op korte termijn, hopelijk ten laatste in 2030, 6 GW opwekken. Dat zou het volledige gebruik van alle Belgische gezinnen dekken. Vandaag staan er al 399 windmolens, goed voor ruim 2 GW. Deze regering heeft beslist om een tweede zone aan te leggen, de Prinses Elisabethzone, waar tot 3,5 GB opgewekt zal worden.’ Hoe snel die tweede zone er komt, hangt af van de beslissing van de Vlaamse regering over Ventilus, zegt ze, de kabel die de windenergie aan land moet brengen.

Ze ziet nog grotere mogelijkheden op de Noordzee. ‘Alle Noordzeelanden samen zouden daar maar liefst tot 300 GW elektriciteit kunnen produceren. En omdat er voor onze kust een energie-eiland wordt aangelegd, kunnen wij daarvan de draaischijf worden.’

Zonnepanelen van OCMW’s

Wat de zon betreft, is de minister voor een overheid die zelf zonnepanelen legt: ‘Een subsidie is geen slecht instrument, maar zonnepanelen leggen, vraagt tijd en geld van de mensen. Dus eigenlijk zou de overheid deze taak beter overnemen. En dan kijk ik niet alleen naar de daken van huizen, maar ook van winkels en scholen’. Dat is echter de bevoegdheid van de Vlaamse regering en minister Demir. ‘Ik kan wel iets doen: we gaan de OCMW’s vragen om sociale fondsen voor gas en elektriciteit, die ze van de federale regering krijgen, deels in te zetten voor preventieve maatregelen zoals de aanleg van zonnepanelen. Vandaag worden deze fondsen zo goed als alleen gebruikt om facturen te betalen.’

Naast zon en wind ziet de minister ook waterstof als een belangrijke bron van toekomstige energie.

De industrie, zegt ze, is verantwoordelijk voor één derde van de totale CO2-uitstoot. De uitdaging bestaat erin: ‘de industrie hier houden maar wel vergroenen’. De meeste processen ‘kunnen perfect draaien op groene waterstof. Dat is waterstof op basis van zon en wind, en dus niet vervuilend’

‘Wij kunnen helaas niet zelf onze groene waterstof maken: we zijn een te klein land met een te kleine zee-oppervlakte’.

Kerncentrales

De minister laat in het interview een opening voor nieuwe kerncentrales.

Ze is ‘benieuwd wat het wordt met de kleine, modulaire kernreactoren. Zullen deze klaar zijn tegen 2040-50?

Staat ze daar dan voor open?

‘Ja. Ik ben het zelfs eens met Bill Gates, die pleit voor kleine centrales die geen afval achterlaten en die passief veilig zijn. Dat wil zeggen dat ze zichzelf uitschakelen als er een probleem opduikt.’

‘Op voorwaarde dat de centrales veilig zijn en geen afval achterlaten’, kunnen ze deel uitmaken van de energiemix. ‘Maar voorlopig bestaan deze centrales alleen nog op papier’.

Lees het volledige interview in De Zondag via deze link. Van der Straeten heeft het onder meer nog over milieueffecten van de windparken op zee, over de landen die ons van waterstof moeten voorzien, en over Bart De Wever.