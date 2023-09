Theo Francken (N-VA): ‘Politieke krachtenbundeling maakt het systeem sterker’

In een interview met De Zondag onderschrijft N-VA-boegbeeld Theo Francken het idee van zijn voorzitter om een centrumrechts blok te vormen. Liefst met CD&V én Jean-Marie Dedecker.

‘Dat is de richting die we moeten uitgaan’, zegt Francken als De Zondag hem vraagt naar het centrumrechts blok dat Bart De Wever voorstaat, met behalve N-VA ook CD&V en de rechtervleugel van Open VLD.

‘Er zijn vandaag te veel partijen in Vlaanderen. Ik bekijk dat ook vanuit internationaal perspectief. Het Westen zal de komende jaren onder grote druk komen te staan. We gaan daarom sterker en weerbaarder moeten worden. Je zou eigenlijk naar een politieke krachtenbundeling moeten rond enkele grote thema’s en zo een viertal blokken overhouden. Dat zou het systeem veel sterker maken.’

Of dat nog mogelijk is voor de verkiezingen ‘weet ik niet’. Maar hij gaat ervan uit dat ‘een sterke centrumrechtse alliantie’ er komt.

Dedecker en Mahdi

Zou hij dan niet beter Sammy Mahdi (CD&V) aanspreken dan Jean-Marie Dedecker? vraagt De Zondag.

‘Ik loop Jean-Marie zijn deur niet plat. Ik ben daar gewoon een koffie gaan drinken. Dat doe ik ook met anderen. Ik praat met iedereen. Ook met Sammy trouwens, onlangs nog.’

Is Dedecker zo belangrijk voor zijn partij dat zowat alle kopstukken hem in Middelkerke gaan opzoeken?

‘Natuurlijk is Jean-Marie belangrijk. Ik hoop dat hij een verstandige beslissing zal nemen. Dat wil zeggen: dat hij rechts niet verder verdeelt. Als hij met een eigen lijst zou opkomen, wordt dat het mooiste cadeau die de Franstaligen en links kunnen krijgen. Maar goed: ik weet niet wat hij zal doen. Hij heeft bedenktijd gevraagd.’

Kunnen CD&V en Dedecker intussen door één deur? In het verleden bleek dat onoverkomelijk.

‘We leven nu toch in een totaal andere realiteit? Als je een sterke alliantie wil maken, dan moet je bepaalde verschillen overstijgen. Het zal wel dat de ene meer libertair is dan de andere. Maar kunnen we voor één keer focussen op de dingen die ons binden? Anders gaan we onze doelen niet bereiken.’

Lees het volledige interview, met vragen over zijn wildplasincident, over het stikstofdossier, Vivaldi en samenwerking met Vlaams Belang, via deze link.