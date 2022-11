Sofie Merckx (PVDA): ‘De vraag is: wie zal dit allemaal betalen?’

‘Nu zitten de miljardairs zelfs ín de regering.’ Sofie Merckx schiet met scherp op kersvers staatssecretaris Alexia Bertrand in De Zondag. ‘Het neigt naar belangenvermenging.’ Merckx is de fractieleider van de radicaal linkse PVDA. Een vrouw met impact dus. Een stamboekcommunist ook, want vader Kris lag mee aan de basis van de partij. Thema’s die ook aan bod komen: Stalin en Mao, de macht van Engie en handen schudden met Vlaams Belangers.

Ja, ook Sofie Merckx naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada gekeken. ‘Thuis, met mijn zoon. Een gezellig moment, dat wel. Maar het WK is helaas geen feest zoals vorige keren. Ik ben geen voorstander van een boycot, maar ik vind wel dat de FIFA stevige schadevergoedingen moet betalen aan de getroffen arbeiders. Dat is ook de eis van de vakbonden en Amnesty International.’

‘Ik reken haar (Alexia Betrand, nvdr.) niet af op haar vader. Ik zeg wie zij is. Zij was tot vorige week bestuurder van Ackermans & van Haaren. Dat neigt naar belangenvermenging.

Sofie Merckx is een enthousiaste vrouw die vanuit het hart spreekt. Ze heeft één krantenartikel op haar tafel liggen, schrijft De Zondag: een stuk over de grote winsten van de bedrijven. Omdat ze zeker niet zou vergeten dit te vermelden. De Antwerpse, die in Charleroi woont, volgde begin dit jaar Raoul Hedebouw op als fractieleider in het federaal parlement. Haar strepen heeft ze vooral buiten de politiek verdiend, als dokter voor Geneeskunde voor het Volk.

De krant vraagt of het niet wrang is om te supporteren voor enkele multinationals die hun weinige belastingen liefst in Luxemburg betalen? ‘Dat is zeker geen fijne vaststelling. Maar het zijn niet de voetballers die het grote probleem zijn, wel de échte multinationals die belastingen ontduiken. Daar ligt onze focus. (fijntjes) En trouwens, voetballers dóen tenminste iets: ze lopen achter een bal. Aandeelhouders doen niets.’

Wie is schuldig aan het gat in onze begroting? De liberalen, hè. Zij zijn al jaren aan de macht.

Merckx vindt het niet terecht dat voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) moest ontslag nemen. ‘Neen, zij sprak wellicht meer de waarheid dan de premier. En wie komt er in haar plaats? Alexia Bertrand, een miljardair. Dat is geen vooruitgang. Het gaat voor mij niet over personen. Dé vraag is: wie zal dit allemaal betalen? De staatskas kleurt bloedrood. De regering wil nu de btw-verlaging op energie compenseren met een accijnsverhoging’, weet de PVDA-fractieleider. ‘(windt zich op) Allee komaan, dat is vestzak-broekzak, hè. Het zijn wéér de gewone mensen die moeten betalen. (toont het krantenartikel) Onze 5.000 grootste bedrijven hebben vorig jaar 36 miljard euro winst gemaakt. Het is naar hén dat we moeten kijken.’

De weekendkrant wijst erop dat de Europese Commissie vindt dat België teveel spendeert. Merckx: ‘Ik ga helemaal niet akkoord met de liberale visie van de Commissie. Wie is schuldig aan het gat in onze begroting? De liberalen, hè. Zij zijn al jaren aan de macht. Dat de vorige regering een gat in de begroting sloeg door de belastingen van de bedrijven te verlagen, dat vond de Commissie oké. Maar als de gewone mensen steun krijgen, dan is het altijd te veel’, en ze vervolgt, ‘En wie komt er nu aan de macht? Alexia Bertrand, een typische liberaal. Zij is de dochter van Luc Bertrand, van de holding Ackermans & van Haaren. Hij bezit het negentiende grootste fortuin van België. En zo zitten de miljardairs nu zelfs ín de regering.’

Zou u niet voorzichtig moeten zijn om iemand af te rekenen op zijn of haar vader, antwoordt De Zondag. De vader van Merckx dweepte ooit met de Chinese dictator Mao. ‘Ik reken haar niet af op haar vader. Ik zeg wie zij is. Zij was tot vorige week bestuurder van Ackermans & van Haaren. Dat neigt naar belangenvermenging. Zij heeft trouwens ook de effectentaks mee onderhandeld toen ze op het kabinet van Didier Reynders (MR) werkte’, vertelt Merckx. ‘Dat is een taks voor mensen met een effectenrekening. Maar de échte rijken, zoals Bertrand, hebben aandelen op naam, dus zij ontsnappen aan deze taks. Dat is belangenvermenging, en daar heb ik problemen mee.’