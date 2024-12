‘In tegenstelling met wat vaak wordt beweerd is België een van de rijkste en gelijkste landen ter wereld’

Welk land is het rijkste ter wereld? Het antwoord hangt af van de criteria die gebruikt worden. Dat blijkt ook uit de jongste ranglijst van het weekblad The Economist. Om te beginnen kan worden gekeken naar het bruto binnenlands product (bbp), de waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd. Dat komt neer op de koek die door alle inwoners samen in een jaar wordt gebakken.

Als we louter kijken naar de grootte van de gemaakte koek, dan staat de VS op één met in 2023 een bbp van 27.000 miljard dollar, gevolgd door China met 18.000 miljard en Duitsland met 4400 miljard. België heeft een bbp van 662 miljard dollar, waarmee we op plaats 24 in de wereld staan. Maar het bbp zegt niet veel, want doorgaans heeft een land met meer inwoners ook een hoger bbp.

Daarom kijken veel economen naar het bbp per capita: ze delen het bbp door het aantal inwoners. Ze kijken dus naar hoeveel koek één inwoner in een land bakt. Dan zakt de VS naar plaats zes met een bbp per capita van 81.700 dollar. Luxemburg komt op plaats één met 128.000 dollar, gevolgd door Zwitserland. België klimt naar de 15de plaats, met een bbp per hoofd van 53.500 dollar.

Maar het kan nog beter, vindt The Economist, als we ook rekening houden met de lokale prijzen, hoeveel we in een land kunnen kopen met hetzelfde bedrag, en ook het aantal gewerkte uren in ogenschouw nemen. Het gaat dan over hoeveel de koek kost en hoelang er aan werd gewerkt om hem te bakken. De VS zakt dan verder weg naar plek tien, terwijl Noorwegen de eerste plaats overneemt van Luxemburg. België spurt naar de vierde plaats. Het wordt, naast Noorwegen en Luxemburg, alleen nog maar voorafgegaan door Qatar. Buurland Nederland staat op 11, Duitsland op 12, Frankrijk op 14.

Zoals op alle ranglijsten vallen er ongetwijfeld opmerkingen te maken bij deze berekening van The Economist, maar de West-Europese landen behoren duidelijk tot de rijkste landen van de wereld en dat geldt zeker voor België.

We leven niet alleen in een van de rijkste landen van de wereld, maar België is ook meer egalitair dan de meeste andere landen, zo leren alle studies. Dat bleek ook uit het recente druk bediscussieerde boek van econoom André Decoster (KU Leuven), die becijferde dat de ongelijkheid in ons land groter is dan tot nu toe gedacht, maar dan nog heerst er in België relatief grote gelijkheid.

Ook bij de aanvang van 2025 luidt dus de conclusie dat België een van de rijkste en gelijkste landen van de wereld is.