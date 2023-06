Regering blijft ruziën over Lahbib, conclaaf over fiscale hervorming op de wip

Het kernkabinet heeft geen uitweg gevonden in de zaak rond minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib. De Franstalige liberalen (MR) wilden dat het kernkabinet ervoor zou zorgen dat iedereen op één lijn kwam, maar verschillende andere partijen gingen daar niet in mee. Zij vinden dat Lahbib zelf voor een oplossing moet zorgen. Het is nu afwachten of MR mee wil in andere dossiers, zoals de fiscale hervorming.

Lahbib ligt onder vuur in het dossier van de visa voor de Iraanse delegatie op de Brussels Urban Summit. Socialisten en groenen, maar ook CD&V, willen haar niet zomaar het vertrouwen geven in de Kamer en vinden dat ze een knieval moet maken. Maar voor haar partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez heeft minister Lahbib geen enkele fout gemaakt en is er geen sprake van dat ze ontslag neemt.

MR-vicepremier David Clarinval verklaarde vrijdagmorgen dat er wat hem betreft eerst binnen de regering een ‘open discussie’ moet plaatsvinden over de zaak-Lahbib, alvorens het debat over de fiscale hervorming opnieuw van start kan gaan. Hij trok ook met die intentie naar de vergadering van het kernkabinet, maar kwam van een kale reis thuis.

Volgens welingelichte bronnen wilde Clarinval dat er binnen de kern een tekst zou worden geschreven waarmee minister Lahbib maandag opnieuw naar de bevoegde Kamercommissie kan trekken en de rangen kunnen worden gesloten. Maar dat werd bij verschillende partijen op zijn zachtst gezegd op gefronste wenkbrauwen onthaald. De redenering is dat Lahbib er een zootje van heeft gemaakt en het niet aan de kern is voor haar het probleem op te lossen. Zij moet nu maar tonen of ze competent genoeg is om zelf een tekst te kunnen brengen en ministerieel te kunnen reageren op parlementsleden die vragen stellen, aldus een bron. Een andere bron stelt dat Clarinval geïsoleerd stond met zijn voorstel.

De uitspraken van Bouchez en van Clarinval voorafgaand aan de kern, waren sowieso al niet van die aard om de sfeer te verbeteren. Het is nu afwachten hoe het verder moet. Het was de bedoeling dat er dit weekend opnieuw een conclaaf zou plaatsvinden om verder over de fiscale hervorming te praten, maar mogelijk staat dat voornemen nu op losse schroeven. Clarinval had immers aangegeven dat de kern eerst het dossier-Lahbib moest uitklaren alvorens de fiscale hervorming kan worden aangesneden. Volgens een ingewijde heeft het ‘weinig zin’ om een conclaaf te organiseren als de MR haar kat stuurt.