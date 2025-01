Poederbrieven bij Staatsveiligheid, premier en Binnenlandse Zaken bevatten strychnine

De poederbrieven die in november verstuurd werden naar de Staatsveiligheid, het kabinet van Binnenlandse Zaken, en de Kanselarij van ontslagnemend federaal premier Alexander De Croo, bevatten de giftige stof strychnine. Dat meldt het Brusselse parket.

Bij de verschillende incidenten liep een medewerker van het kabinet van de premier verwondingen op aan de handen na huidcontact met het poeder. Een verdachte werd voorlopig nog niet geïdentificeerd.

Op woensdag 20 november werd in de loop van de voormiddag een poederbrief aangetroffen bij de Staatsveiligheid. Een medewerker die in aanraking was gekomen met de brief, werd in quarantaine geplaatst en overgebracht naar het ziekenhuis, maar bleek ongedeerd. Diezelfde namiddag werd ook een poederbrief ontdekt op het kabinet van Binnenlandse Zaken in de Wetstraat.

Twee dagen later, op vrijdag 22 november, dook dan een poederbrief op in de Kanselarij. Eén persoon die met de envelop in aanraking was gekomen, een medewerker van het kabinet van de eerste minister liep verwondingen op aan de handen na huidcontact met het poeder, en moest voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis.’Het parket van Brussel liet het poeder in alle drie de brieven analyseren, en de eerste resultaten tonen aan dat het om de toxische stof strychnine gaat’, meldt parketwoordvoerder Yasmina Vanoverschelde. ‘Strychnine is een giftige stof die onder andere wordt gebruikt in de bestrijding van onder andere kleine knaagdieren. Het kan dodelijk zijn bij inname en kan irritaties veroorzaken bij huidcontact.’

‘Het onderzoek is nog volop aan de gang’, gaat de parketwoordvoerder verder. ‘In dit stadium van het onderzoek werd nog geen verdachte opgepakt. In het belang van het onderzoek kan voorlopig geen verdere informatie worden meegedeeld.’