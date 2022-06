Petra De Sutter (Groen) over asielbeleid: ‘Sammy Mahdi wil helaas niet luisteren naar onze voorstellen’

In een interview met De Zondag verwoordt vicepremier Petra De Sutter (Groen) haar frustratie met het asielbeleid van staatssecretaris Sammy Mahdi. ‘Ik hoop vooral dat zijn opvolger wél naar onze voorstellen zal luisteren.’

Dag na dag wordt de federale regering veroordeeld, omdat er geen opvang is voor mensen die asiel aanvragen, oppert De Zondag. Mogen we dat een schande noemen?

Petra De Sutter beaamt: ‘U mag dat zeker. Dat is ook zo. Het kan niet dat er mensen buiten moeten slapen. Het tekort aan opvang moet opgelost worden. Ik ga niet ontkennen dat wij het moeilijk hebben met sommige keuzes van de staatssecretaris (Sammy Mahdi, CD&V, red.).’

‘Ik vind dat Sammy meer kan doen dan wat hij doet. Ik begrijp zijn argument dat er vaak lokale weerstand is tegen nieuwe opvangplekken, maar er zijn andere mogelijkheden. Wij hebben voorgesteld om ook hotels en onbenutte opvangplaatsen voor Oekraïners te gebruiken in noodsituaties zoals deze. Helaas wil hij voorlopig niet luisteren’.

‘Ik hoop vooral dat zijn opvolger wél naar onze voorstellen zal luisteren.’ (Mahdi wordt volgend weekend verkozen als CD&V­-voorzitter, red).’

‘De groenste regering ooit’

Is ze tevreden met het nieuw voorzittersduo van haar partij?

‘Já. Ze tonen zich meteen helder en assertief. Ik vind hun slogan “trots op groen” heel sterk. Voordien kreeg ik vaak de vraag “Waarom vechten jullie niet terug als jullie aangevallen worden?” We schoten wellicht iets te snel in een kramp.’

‘Wij hebben geen slechte voorstellen, hè. Zie de afschaffing van de salariswagens, zie de energietransitie, zie de verlaging van de maximumsnelheid: die staan verdorie allemaal in expertenrapporten. Wij hoeven daar niet beschaamd om te zijn. Wij komen vaak met voorstellen waar de wereld nog niet klaar voor is, maar enkele jaren later worden ze wel door iedereen overgenomen’.

Voelt Groen zich nog goed in de regering? vraagt De Zondag.

‘Het asielbeleid is een moeilijk punt’, herhaalt De Sutter, en ‘het is geen geheim dat wij koele minnaars zijn van de verhoging van het defensiebudget naar twee procent van het bbp. Maar op andere vlakken zetten we wél grote stappen vooruit. Kijk naar het energiebeleid. Dus ja, wij blijven geloven in deze regering. Dit is de groenste regering ooit, zoals beloofd. Er wordt meer dan ooit geïnvesteerd in groene maatregelen. Kijk ook naar het spoor. Georges Gilkinet (Ecolo) is daar een ongelooflijke inhaalbeweging aan het maken’.

‘Lasten op vermogens verhogen’

Ze wil drie miljard euro extra inzetten voor het versterken van de koopkracht. Is dat de mensen geen rad voor de ogen draaien? Er is geen geld meer.

‘Als je kijkt naar de begroting, dan is er geen geld meer. Maar wij willen het anders aanpakken. Tinne (Energieminister Van der Straeten, red.) is bijna klaar met een plan om de overwinsten van energieproducenten af te romen. Dat moet honderden miljoenen opleveren. Ten tweede willen we de effectentaks verdubbelen van 0,15 naar 0,30 procent. Het is simpel, hoor: als je de lasten op arbeid wil verlagen, om de koopkracht te versterken, moet je de lasten op vermogen verhogen. We gaan dat opnieuw op tafel leggen.’