Peter Mertens (PVDA): ‘Ik begrijp niet wat Conner Rousseau bezielt’

In een interview met De Zondag is PVDA-boegbeeld Peter Mertens scherp voor Vooruit en Conner Rousseau. ‘De kloof tussen de top van Vooruit en onze partij is groter dan ooit’.

Het interview gaat voornamelijk over graaicultuur, en over de kloof tussen wat politici meemaken en het leven van gewone mensen, maar tussendoor levert Peter Mertens kritiek op Vooruit.

Terwijl PVDA op 1 mei voor een miljonairstaks pleitte, aldus De Zondag, wil Conner Rousseau basisbanen voor wie twee jaar werkloos is.

Mertens: ‘Dat is mij ook opgevallen en ik vind dat onwaarschijnlijk. Van mij mag iedereen gelijk wanneer huwelijksaanzoeken doen. Maar dat de socialisten uitgerekend 1 mei aangrijpen om een knieval te doen voor Bart De Wever, gaat er bij mij niet in. Straks heeft Bouchez (MR) gelijk als hij zegt dat Vooruit hem op rechts inhaalt. Ik begrijp niet wat Conner Rousseau bezielt. De Dag van de Arbeid aangrijpen om te schoppen naar beneden, dat is werkelijk ongezien. De kloof tussen de top van Vooruit en onze partij is groter dan ooit? Als hij nog een jaar op die manier verder doet, zullen er veel mensen van zijn basis naar onze partij overstappen.’

Lees het volledige interview, over graaicultuur, maar ook over de canon en over het leven na het voorzitterschap, via deze link.