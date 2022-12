Peiling: Vlaams Belang de grootste partij, Conner Rousseau de populairste politicus

Als het nu verkiezingen zouden zijn, dan werd Vlaams Belang met 25,5 procent van de stemmen de grootste partij. Van alle Vlaamse federale meerderheidspartijen peilen alleen de socialisten nog boven de 10 procent.

Dat blijkt uit een peiling door Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM, RTL en Le Soir.

Het Vlaams Belang doet het in de peilingen een pak beter dan het verkiezingsresultaat van mei 2019. De extreemrechtse partij kon toen net geen 19 procent van de kiezers overtuigen. De dodelijke steekpartij waarbij enkele weken geleden een agent om het leven kwam in Brussel en de voetbalrellen van afgelopen weekend in de hoofdstad spelen daar mogelijk een rol in: de peiling werd afgenomen tussen 21 en 29 november. N-VA volgt op de tweede plaats met 22 procent, ruim 3 procentpunt onder het verkiezingsresultaat.

Van alle Vlaamse federale regeringspartijen doet alleen Vooruit het beter dan in 2019. De socialisten klokken af op 16,1 procent, een toename met ruim 5 procentpunt, ruim boven de foutenmarge van 3,1 procent. Het resultaat ligt wel iets lager dan bij de vorige peiling in september, toen de socialisten nog op 16,8 procent peilden.

Conner Rousseau steekt Bart De Wever voorbij

Vooruit is naast N-VA en Vlaams Belang de enige Vlaamse partij die nog boven de 10 procent van de kiesintenties uitkomt. CD&V zakt verder weg tot 9,6 procent, Open VLD verliest bijna 2 procentpunt in vergelijking met de vorige peiling en strandt op 9,3 procent. Groen blijft net onder de 9 procent schommelen, de extreemlinkse PVDA tot slot verliest wat terrein tegenover de vorige peiling en staat op 7,4 procent.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is volgens de peiling momenteel ook de populairste politicus in Vlaanderen. Bijna 60 procent van de ondervraagden wilt dat hij in de komende maanden een belangrijke rol speelt. Hij springt over N-VA-voorzitter Bart De Wever, die op de tweede plaats strandt. Vlaams minister en CD&V-kopstuk Hilde Crevits maakt een comeback naar de top 3, premier Alexander De Croo verliest een plek en staat op plaats 4. De eerste minister is wel de populairste in Brussel en de op één na populairste in Wallonië na ex-premier Sophie Wilmès. De top 10 in Vlaanderen wordt verder vervolledigd door N-VA-minister Zuhal Demir, N-VA-Kamerlid Theo Francken, Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke, Vlaams minister-president Jan Jambon, minister van Onderwijs Ben Weyts (beiden N-VA) en Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne.

Conner Rousseau. © Belga Image

Opmerkelijk: voor de eerste Vlaams Belanger is het wachten tot plaats 11, waar voorzitter Tom Van Grieken staat. Op de vraag door wie men zich het best vertegenwoordigd voelt staat van Grieken wel op een derde plaats, na Rousseau en De Wever.

De populairste Franstalige politicus in Vlaanderen is PS-voorzitter Paul Magnette op plaats 15. MR-kopman Georges-Louis Bouchez, die er nochtans een punt van maakt geregeld een acte de présence te geven in Vlaanderen, staat op plaats 17.

PS boven in Wallonië

In Wallonië is de PS nog altijd de populairste partij, met 23,7 procent van de stemintenties. De MR peilt op 20,4 procent en schommelt daarmee rond het verkiezingsresultaat van 2019. De PVDA is de derde partij met 17,9 procent: fors beter dan de 13,8 procent van mei 2019 maar wel een half procentpunt onder de peiling van september. Ecolo verliest wat terrein maar blijft de vierde partij met 13,1 procent, de kleinere partijen Les Engagés en DéFI blijven status quo rond de 9 en 5 procent. De populairste politici in Wallonië na Wilmès en De Croo zjin Paul Magnette, PVDA-kopman Raoul Hedebouw en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS).

In Brussel is de PS de grootste, gevolgd door de MR. De PVDA springt in de hoofdstad virtueel over Ecolo en wordt de derde partij. De eerste Vlaamsepartij in Brussel is de N-VA, met 2,8 procent van de stemintenties, gevolgd door Vlaams Belang met 2,5 procent.