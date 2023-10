Oud-LDD’er Lode Vereeck trekt verrassend Antwerpse Kamerlijst van Vlaams Belang

Het Vlaams Belang heeft zaterdag de topplaatsen van alle verkiezingslijsten voor de stembusslag van 9 juni 2024 bekendgemaakt. De lijsttrekkers zijn meestal gevestigde waarden, maar de partij zet in de top drie minstens één nieuwkomer. Zo wordt de Antwerpse Kamerlijst getrokken door oud-LDD-parlementslid Lode Vereeck en prijkt op de tweede plaats van de Vlaams-Brabantse Kamerlijst oud-CEO van Brantano en Pro Flandria-voorzitter Kurt Moons.

‘In elke top drie schuiven we een nieuw talent naar voren’, zegt voorzitter Tom Van Grieken. ‘Met heel wat nieuwe gezichten onder de kandidaten geven we ruimte voor nieuwe politieke beloften. Zoals eerder aangekondigd trekt Van Grieken zelf de Vlaamse lijst in Antwerpen. Hij wordt gevolgd door Anke Van dermeersch en op drie staat Dries Devillé, een 35-jarige bedrijfsjurist. De Kamerlijst wordt getrokken door Lode Vereeck, die voor Lijst-Dedecker (LDD) in het Vlaams Parlement zat en momenteel de studiedienst van de partij leidt. Vereeck was ook actief voor Open VLD. De tweede en derde plaats voor de Kamer worden ingevuld door Kamerleden Ellen Samyn en Reccino Van Lommel.

In Vlaams-Brabant trok Dries Van Langenhove in 2019 de Kamerlijst. Nu wordt dat de 24-jarige Leuvense historica en geschiedenisleerkracht Britt Huybrechts. Op twee staat jurist en oud-CEO van Brantano en gewezen voorzitter van Pro Flandria Kurt Moons (59). De top drie wordt gesloten door Kamerlid Katleen Bury.

De Vlaamse lijsttrekker is huidig Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. Op twee staat zijn collega Suzy Wouters en de derde plaats is voor oudgediende Frédéric Erens, die twintig jaar geleden een legislatuur lid was van het Brussels Parlement.

De lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen wordt getrokken door parlementslid Immanuel De Reuse. De tweede plaats is voor Sarah T’Joens (32), een vertegenwoordiger in bouwmaterialen uit Wervik. Op drie prijkt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. Voor de Kamer trekt Kamerlid Wouter Vermeersch opnieuw de lijst. Zijn collega Dominiek Sneppe volgt op de tweede plaats en de derde plaats is voor nieuwelinge Kristien Verbelen (41).

In Oost-Vlaanderen zijn de logische lijsttrekkers fractieleidster Barbara Pas voor de Kamer en Guy D’Haeseleer voor het Vlaams Parlement. Hij krijgt de 34-jarige nieuwkomer Freija Van den Driessche, een medewerkster uit de Kamerfractie, achter zich, terwijl Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Filip Brusselmans de derde stek krijgt. Op de Kamerlijst krijgt Pas het gezelschap van de voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere en de 28-jarige fractiemedewerkster Francesca Van Belleghem.

In Limburg trekt Vlaams fractieleider Chris Janssens de lijst, met Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers op twee en nieuwkomer Michiel Awouters (29) uit Halen op drie. Hij werkt voor de Kamerfractie. De Kamerlijst wordt getrokken door Kamerlid Annick Ponthier. Frank Troosters vult er de tweede plek in en op drie komt Dieter Keuten, een 35-jarige e-commercespecialist uit Tessenderlo.

Europese lijst

Op de Europese lijst volgt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche Gerolf Annemans op als lijsttrekker. Annemans had eerder te kennen gegeven de lijst niet te zullen trekken, maar hij staat op de derde – verkiesbare – plaats. Op twee staat Barbara Bonte (40) uit Sint-Martens-Latem. Ze werd in 2014 al eens verkozen in het Vlaams Parlement, maar zette een stap opzij om zich volledig te kunnen focussen op haar gezin. Op vier staat Filip De Man, die in 2019 onverwacht verkozen werd.

De partijraad keurde de topkandidaten zaterdag goed. Over het Brussels Gewest werd nog geen beslissing genomen. Maar wellicht volgt huidig senator Bob De Brandere de ‘eeuwige’ lijsttrekker Dominiek Lootens op. De communicatie daarover volgt later, aldus de partijwoordvoerder.