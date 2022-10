Open VLD vraag tijdelijke bevriezing van indexering Vlaamse belastingen

De Vlaamse belastingen stijgen in 2023 door de recordinflatie met 203 miljoen euro. Dat blijkt uit een analyse van de meerjarenraming en begrotingsdocumenten van de Vlaamse regering door Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD). “De indexering van Vlaamse taksen moet tijdelijk bevroren worden om belastingtsunami te voorkomen”, zegt hij in een persbericht.

In 2024 zullen de Vlaamse belastingen, vooral door de oplopende inflatie, nog verder stijgen met 369 miljoen euro. Uit eigen berekeningen van Vande Reyde blijkt dat de onroerende voorheffing op een gemiddelde woning door de inflatie met 111,52 euro zal stijgen tegen 2024. De jaarlijkse verkeersbelasting op een gemiddelde auto stijgt met 60,04 euro.

De erfenisbelastingen op een erfenis in rechte lijn van 300.000 euro stijgen met 4.320 euro. Een ander effect van de inflatie is dat dotaties die Vlaanderen ontvangt uit de bijzondere financieringswet eveneens sterk stijgen: in 2023 met 4,7 miljard euro, de jaren daarna jaarlijks met ongeveer 1 miljard euro. Volgens het liberale parlementslid moet Vlaanderen een stop zetten op de sluipende verhogingen van Vlaamse belastingen. “De meeste belastingen hebben een indexatiecoëfficiënt.

In normale tijden heeft die slechts een beperkt effect. Maar in deze uitzonderlijke periode van recordinflatie zorgt dat voor een alsmaar groter wordende belastingsneeuwbal”, stelt hij. Vooral het voorbeeld van de erfbelasting is volgens hem stuitend: daar worden de verschillende tariefschalen niet geïndexeerd, waardoor mensen die een erfenis krijgen veel sneller in de hoogste belastingtarieven terecht komen. “Dat je die tariefschalen niet indexeert en andere belastingen wel, lijkt op cherrypicking: de Vlaamse regering kiest telkens wat het meeste inkomsten oplevert. Dat is niet erg rechtlijnig” aldus Vande Reyde. Daarnaast krijgt Vlaanderen bijna 5 miljard euro extra inkomsten uit dotaties en laat het de eigen belastingen toch stijgen met 572 miljoen op twee jaar tijd door de inflatie “Het passeert daarmee twee keer langs de kassa, ten nadele van de werkende en sparende Vlaming. De indexering van belastingen moeten daarom tijdelijk bevroren worden”, klinkt het. Om dit te compenseren in de begroting kijkt Vande Reyde naar een besparing van de 14 miljard euro aan subsidies die jaarlijks uitgegeven worden door de Vlaamse overheid. Ook een deel van het niet-uitgegeven bedrag voor het relanceplan Vlaamse Veerkracht – waarvan 1,4 miljard euro nog niet toegewezen is – kan hiervoor ingezet worden