Nu Paul Magnette herkozen is als PS-voorzitter: ‘Hij moet zich eigenlijk nog bewijzen’

Paul Magnette is vorig weekend zonder veel poeha herkozen als voorzitter van de Parti Socialiste (PS). Maar welke balans kan de PS-topman tot dusver voorleggen? Politiek commentator Bertrand Henne heeft er gemengde gevoelens bij.

‘Hij moet zich eigenlijk nog bewijzen. In 2019 heeft Magnette een partij op een historisch dieptepunt geërfd, die wordt bedreigd door de radicaal-linkse PTB. Daarop heeft hij geprobeerd om de partij te vernieuwen rond zijn concept “ecosocialisme”. Maar dat ecosocialisme slaat niet aan, ook niet in de eigen rangen. De Franstalige socialisten hebben nu eenmaal een strategische handicap wanneer ze de groene kaart trekken, omdat voor de werkende klasse groen vaak gelijkstaat aan duur. Het ecosocialisme als concept werkt goed in zijn boeken, Paul Magnette is een veel gevraagde spreker in Frankrijk, maar die ideeën concreet maken lijkt voorlopig niet te lukken.’

Magnette is geen mediafenomeen zoals Conner Rousseau.

Behalve een toekomstvisie ontwikkelen, moest Magnette ook de schandalen uit het recente verleden van de PS doen vergeten, zegt Henne. ‘Hij beloofde bij zijn aantreden meedogenloos te zullen zijn voor wie er de kantjes af loopt. Maar ook hier overtuigt Magnette niet helemaal. Emir Kir is wegens een ontmoeting met extreemrechtse Turken aan de deur gezet, maar Jean-Charles Luperto, die veroordeeld is voor zedenfeiten, zit nog altijd in de PS. Magnette heeft lang geaarzeld voordat hij Jean-Claude Marcourt, verwikkeld in het schandaal rond het Waals Parlement, opzij duwde, maar het hoofd van Marc Tarabella is onmiddellijk op het hakblok gelegd, tot ongenoegen van sommigen in de partij.’

Hoe is het gesteld met de persoonlijke populariteit van de voorzitter en zijn vermogen om de PS naar een verkiezingsoverwinning te leiden in 2024?

‘Net zoals Georges-Louis Bouchez (MR) heeft Magnette nog nooit als partijvoorzitter aan verkiezingen deelgenomen. In de peilingen handhaaft de PS zich op het niveau van het weliswaar beroerde resultaat van 2019, maar het is voorlopig ook geen rampscenario, waarbij de PS als grootste Franstalige partij zou worden ingehaald door de MR of de PTB. Magnette is geen mediafenomeen zoals Conner Rousseau, maar hij is ook niet onpopulair. De grootste angst van Magnette is dat er tussen nu en de verkiezingen nog politieke schandalen aan het licht zouden komen.’