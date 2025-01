Nieuwe Groen-voorzitter Bart Dhondt: ‘Wij willen de voortrekker zijn van een tegenbeweging’

In een interview met De Zondag zegt Bart Dhondt (40), de nieuwe voorzitter van Groen, dat hij met zijn partij breder wil gaan dan alleen het klimaat. Ook: ‘Wij moeten uit het defensief treden en loskomen van de valse frames die rechtse partijen zetten.’

De Zondag vroeg zich af waarom Dhondt partijvoorzitter wilde worden.

Het was, zegt hij, ‘een samenloop van omstandigheden. Toen duidelijk werd dat Petra De Sutter geen kandidaat zou zijn, werd ik door enkele mensen aan de mouw getrokken. Bovendien was inderdaad duidelijk dat ik geen schepen meer zou zijn (Groen zit niet in de nieuwe Brusselse coalitie, red). Ook mijn vriendin gaf een duwtje in de rug. “Deze trein zal geen twee keer passeren.” Kijk: de essentie van Groen is het leven van mensen aangenamer maken. Dat hebben wij gedaan in Brussel en ik voel daar veel steun voor. Dat is de lijn die ik wil doortrekken naar het hogere niveau. Wij, groenen, moeten opnieuw fier zijn op wat wij doen.’

Wat wil hij bereiken met Groen na de kiesnederlaag van vorig jaar?

‘Ja’, geeft hij toe, ‘we hebben een klap gekregen, maar we gaan daar weer bovenop komen. Weet je wat mij sterkt? Dat onze core business, het klimaat, actueler is dan ooit. Kijk naar de bosbranden in LA. En dan heb je een nieuwe president, Trump, die zelfs niet gelooft in de klimaatverstoring. “Drill, baby, drill“, zegt hij. Dat is toch zot? Bovendien ontkent hij het bestaan van transgenders en pakt hij de Amerikaanse identiteit af van kinderen van migranten. Het is tijd voor een tegenbeweging en wij willen daar de voortrekker van zijn.’

Naamsverandering?

Overweegt hij om Groen van een nieuwe naam te voorzien, zoals de Open VLD zinnens is?

‘Namen en logo’s zijn marketing. De boodschap is veel belangrijker. Waarom hebben wij klappen gekregen? Omdat we onze boodschap niet helder gebracht hebben. Omdat we het klimaat niet bovenaan de agenda hebben kunnen zetten. Dat zijn de dingen die we nu eerst moeten doen. Wij moeten uit het defensief treden en loskomen van de valse frames die rechtse partijen zetten. Als zou blijken dat we daarvoor een nieuwe naam nodig hebben, dan kan dat. Dat is een oefening die we moeten maken met de partij. Maar is dat noodzakelijk? Daar ben ik nog niet uit.’

Zal hij woke weghalen uit het Groen-discours?

‘Neen, wij gaan niet alleen over het klimaat spreken. We gaan ook verbreden. We gaan óók over onderwijs en gelijke kansen spreken. Wat heb ik deze week gehoord? Dat zelfs Sammy Mahdi (CD&V-voorzitter, red.) Donald Trump verdedigt. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Wat Mahdi doet, is een extreemrechts discours normaliseren. Wij gaan daar altijd tegen strijden. Wij staan voor een verbindende samenleving.’

