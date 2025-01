‘Nationale Bank start onderzoek naar beheer zichtrekening Didier Reynders’

De Nationale Bank heeft een onderzoek geopend naar ING België voor de manier waarop de bank de zichtrekening van ex-Eurocommissaris Didier Reynders beheerde. Dat bericht de krant Le Soir donderdag. De bank zou sinds 2018 op de hoogte geweest zijn van regelmatige stortingen van cashgeld door Reynders, die verdacht wordt van witwaspraktijken.

Volgens Le Soir zou ING sinds 2018 vragen hebben gesteld aan Reynders over de regelmatige stortingen van grote sommen cashgeld. Midden 2018 zou hij daarmee gestopt zijn. De ex-minister van Financiën zou op dat moment begonnen zijn met het uitgeven van grote sommen cashgeld aan loterijbiljetten. ING zou pas in 2023 een verklaring afgelegd hebben aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Maar al sinds maart 2022 is er een onderzoek aan de gang voor witwaspraktijken tegen Reynders, na meldingen van de Nationale Loterij.

Het is door die timing dat de Nationale Bank zou beslist hebben om de houding van ING te onderzoeken, bericht Le Soir. Zowel de Nationale Bank als ING weigerden commentaar aan Le Soir. Reynders zelf houdt sinds december zijn onschuld staande.