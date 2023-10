Nadia Naji (Groen): ‘Waar zijn de socialisten in het asieldebat?’

In De Zondag zegt Groen-covoorzitter Nadia Naji (31) dat Vivaldi de groenste regering ooit is, ‘maar ik geef toe: het was niet groen genoeg’.

De Zondag vraagt de covoorzitter naar de noodopvang van asielzoekers: wat als er deze winter opnieuw kinderen op straat slapen, stapt Groen dan nu wel uit de regering?

Naji: ‘Wij gaan ervoor zorgen dat dat niet opnieuw gebeurt. Het winterplan (met 2000 extra opvangplaatsen, red.) is daarom het minimum voor ons. En wat is volgens u het alternatief? Uit de regering stappen? Dan wordt het alleen maar erger. Dan verliezen de mensen op straat hun laatste bondgenoot aan tafel.’

Er is binnen de partij een debat gevoerd over het verlaten van de regering, zegt ze, ‘maar we zijn van oordeel dat we binnen de regering een groter verschil kunnen maken dan erbuiten. Het is Groen die ervoor zorgt dat er geen kinderen opgesloten worden. Mag ik dat ook eens zeggen.’

Is de conclusie niet dat héél weinig politici wakker liggen van de mensen? wil De Zondag weten.

‘Maar ik wel’, zegt Naji. ‘Ik ben met die mensen gaan spreken. Maar ik ga niet flauw doen: wij voelen ook dat we de enigen zijn. Waar zijn de socialisten? Als we een progressieve as vormen, zijn we tot zoveel mooie dingen in staat. Zie de windmolenparken op zee, zie de verhoging van de minimumpensioenen. Waarom doen we dat niet op vlak van asiel?’

Wat vindt ze van Vivaldi? Waarom zei ze tijdens het recente Voka-debat neen tegen een heruitgave ervan?

‘Plus est en nous’

‘De vraag was: wil je nog eens vijf jaar exact hetzelfde? Dan zeg ik neen. En waarom? Omdat wij meer hadden willen realiseren. Plus est en nous. En twee: omdat de sfeer te negatief was. Er is te veel ruzie geweest. Máár, en dat wil ik erbij zeggen: wij zijn fier op de dingen die we wél gerealiseerd hebben. Ik verwijs graag naar de energietransitie en de miljardeninvesteringen in de NMBS. Wij hebben, met de hefbomen die we zelf in handen hebben, gedaan wat we konden.’

En was het de groenste regering ooit, zoals de partij beloofde?

‘Jawel, je kan dat niet ontkennen. Wij hebben meer gedaan voor het klimaat dan de vorige regeringen. Al was dat niet zo moeilijk. Maar ik geef toe: het was niet groen genoeg. Ik betreur vooral het uitblijven van een fiscale hervorming. Helaas zit er ook een destructieve partner aan tafel, waardoor we dit niet gerealiseerd krijgen. Als wij in een volgende regering stappen, dan moet die nog groener zijn. Of die dan Vivaldi of Beyoncé heet, dat doet er veel minder toe.’

