Na boze reactie Israël: minister Gennez nodigt ambassadrice uit voor ‘duchtig gesprek’

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) heeft geen spijt van haar uitspraken over het optreden van Israël in de Palestijnse gebieden in De Morgen, waarvoor de Belgische ambassadeur door Israël op het matje geroepen werd. Ze nodigt de Israëlische ambassadrice voor een ‘duchtig’ gesprek volgende donderdag.

Maandag kondigde Gennez aan dat de ‘vergeten crisissen’ – onder meer in Congo en de bezette Palestijnse gebieden – extra aandacht krijgen van de Belgische humanitaire ngo’s. ‘In de bezette Palestijnse gebieden, bijvoorbeeld, wordt de situatie onhoudbaar. Er worden hele dorpen van de kaart geveegd door de Israëli’s’, verduidelijkte ze in De Morgen.

De uitspraak werd niet gesmaakt door Israël. Belgisch ambassadeur Jean-Luc Bodson werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden en kreeg een berisping, bevestigt de woordvoerster van Gennez een bericht op HLN.be.

Maar Gennez heeft geen spijt van haar uitspraken. ‘België staat voor een duurzame tweestatenoplossing in Israël-Palestina. Wanneer democratie en mensenrechten onder druk komen te staan, waar ook ter wereld, klagen we dit aan. 2023 is nu al het dodelijkste jaar sinds lang in het Israëlisch-Palestijnse conflict, met slachtoffers aan beide zijden – maar aan Palestijnse zijde helaas ook 34 kinderen. De laatste maanden zien we systematische vernielingen van infrastructuur mede gefinancierd door internationale solidariteit (scholen, wijken …). Dit verdrijft hele gemeenschappen op de Westbank uit hun dorp’, stelt de Vooruit-minister. ‘We klagen dit aan, ook uit respect voor de Belgische belastingbetaler en de inspanningen van de internationale gemeenschap. We hebben de Israëlische ambassadrice uitgenodigd voor een duchtig gesprek, dat doorgaat op 7 september. Ondertussen hebben we het punt ook geagendeerd op de EU Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, volgende week in Cadiz’, vervolgt Gennez.