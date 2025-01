MR-voorzitter Bouchez opent deuren voor ex-leden extreemrechtse Chez Nous

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dekt zijn rechterflank af met een opvallende transfer. Niet alle partijgenoten zijn blij met het extreemrechtse palmares van de nieuwkomers.

20 euro kost een lidkaart van de MR. In augustus werd dat bedrag op uitdrukkelijk bevel van Georges-Louis Bouchez teruggestort aan Noa Pozzi, een prille twintiger die politieke wetenschappen studeert in Luik. Motivatie voor de afwijzing: ondanks zijn jeugdige leeftijd had Pozzi al een aangebrand verleden als lijsttrekker voor Chez Nous.

De extreemrechtse partij, drie jaar geleden opgericht met actieve steun van het Vlaams Belang en het Franse Front National, koesterde steile ambities voor de verkiezingen van 9 juni. Het werd een flop. Chez Nous kwam nergens in de buurt van de kiesdrempel, waarna een interne machtsstrijd losbarstte en verschillende leden een ander politiek onderkomen zochten.

Die heeft Pozzi intussen gevonden. Samen met twee andere jonkies van Chez Nous werd hij welkom geheten door…MR-voorzitter Bouchez.

‘Die ommekeer moet je tegen de electorale achtergrond van vorig jaar zien’, zegt Benjamin Biard, specialist extreemrechts bij onderzoeksgroep CRISP. ‘In de zomer, tussen twee verkiezingen door, zou zo’n transfer koren op de molen zijn geweest van criticasters die Bouchez sowieso al verweten dat hij zijn partij te veel naar rechts stuurde.

‘Nu dat bezwaar van de baan is, ziet hij zijn kans schoon om zijn rechts-conservatieve flank extra te versterken, een strategie die hij al jarenlang volgt. Met succes overigens, want uit onderzoek is gebleken dat zestig procent van diegenen die in 2019 extreemrechts stemden, op 9 juni voor de MR hebben gekozen’.

‘Bouchez wil afgedreven jonge mensen terug in zijn democratisch vaarwater trekken.’

Bouchez gaf aan zijn beslissing een idealistische draai. Jonge mensen verdienen een tweede kans, en hij gooit een reddingsboei om hen terug in democratisch vaarwater te trekken.

Geloofwaardig? ‘Het gaat alleszins om gematigde elementen binnen Chez Nous’, zet Biard. ‘Ze hebben zich nooit laten betrappen op flagrant racistische of andere juridisch aanvechtbare uitspraken. Dat kan niet van iedereen binnen die mislukte partij worden beweerd.’

Toch is de beslissing van de eigengereide voorzitter omstreden binnen de MR. Waals fractieleider Diana Nikolic en oud-premier Sophie Wilmès lieten al duidelijk hun ongenoegen blijken. ‘Vooral de houding van Wilmès is opvallend’, zegt Biard. ‘Na de grote verkiezingsoverwinning was er binnen de MR een ongeziene eensgezindheid ontstaan rond Bouchezs voorzitterschap. Dit is de eerste dissonant. Of het een scheurtje dan wel een barst wordt, dat valt af te wachten’.