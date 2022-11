Minister Verlinden ontkent dat toekomst politiebaas op de helling staat

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ontkent dat zij en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de commissaris-generaal van de politie Marc De Mesmaeker op het matje hebben geroepen.

‘Er is geen aanleiding tot wantrouwen tussen de politiek en de politie’, zei de minister donderdagavond in de Kamer, waar ze geïnterpelleerd werd door Yngvild Ingels (N-VA) en Ortwin Depoortere (Vlaams Belang).

Het Nieuwsblad schreef afgelopen weekend op basis van welingelichte bronnen dat De Mesmaeker op het matje was geroepen door Verlinden en Van Quickenborne omdat de digitalisering ondermaats zou zijn, de rekrutering niet zou loslopen en de bestrijding van de drugsmaffia in Antwerpen zou falen. De politiebaas zou daardoor zijn termijn, die in juni volgend jaar afloopt, niet kunnen verlengen.

Minister Verlinden weerlegde die berichten donderdagavond in de Kamer. ‘Er heeft geen evaluatiegesprek plaatsgevonden’, zei ze. Bovendien zijn het niet de ministers die evalueren, maar wel een evaluatiecommissie bestaande uit deskundigen, vaak mensen uit andere veiligheids- en inlichtingendiensten.

De CD&V-minister wil niet vooruitlopen op de resultaten van die evaluatie, zei ze. Maar momenteel is er ‘geen aanleiding tot wantrouwen tussen de politiek en de politie. We zitten regelmatig samen en werken verder met wederzijds respect en in een goede verstandhouding. Als er iets duidelijk is, is het dat zijn (De Mesmaeker, red.) hart klopt voor de hele politie.’