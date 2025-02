‘Minister Vandenbroucke zal worden afgerekend op de afname van het aantal langdurig zieken’

Meer dan 9 miljard euro wordt er uitgekeerd aan langdurig zieken, dubbel zoveel als tien jaar geleden. De Nationale Bank noemt dit ‘onhoudbaar’.

De totale overheidsuitgaven van ons land komen overeen met 55 procent van ons bbp. Daarmee behoren we tot de top van Europa. De Nationale Bank wijt dit in haar jaarverslag vooral aan de sociale uitgaven. Dat gaat dan in de eerste plaats over de pensioenen, waarvoor de uitgaven stijgen als gevolg van het toenemend aantal gepensioneerden. Maar de grootste toename in de uitkeringen zit bij de ziekte en invaliditeit.

Ons land telt meer dan 526.000 mensen die langer dan één jaar ziek zijn en daarom niet werken. Dat is niet alleen opmerkelijk meer dan in andere landen, in tien jaar tijd nam dit ook toe met 60 procent. Dat heeft natuurlijk zijn impact op de begroting en de overheidsuitgaven. Het totaalbedrag dat aan langdurig zieken werd uitgekeerd steeg uit boven de 9 miljard euro, een verdubbeling sinds 2014. Deze explosie is ‘onhoudbaar’, volgens de Nationale Bank.

De Nationale Bank merkt daarbij nog op dat ‘in Vlaanderen de re-integratie sneller gaat dan in andere gewesten, wat bijdraagt aan het lagere aandeel langdurig zieken in Vlaanderen’. In Vlaanderen en Brussel is 9,5 procent van de beroepsbevolking langdurig ziek, in Wallonië 14,5 procent. Het aantal langdurig arbeidsongeschikten is de voorbije tien jaar in Wallonië met 80 procent toegenomen, in Brussel met 50 procent en in Vlaanderen met 20 procent.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nam in de regering-De Croo al enkele voorzichtige maatregelen om langdurig zieken beter op te volgen en sneller opnieuw aan het werk te helpen. Veel resultaat is daar nog niet van te merken. Tussen 2021 en 2024 steeg het aantal langdurig zieken met 70.000, dat is een stijging met 15 procent.

In het regeerakkoord-De Wever worden nu doortastender maatregelen voorgesteld om het tij te keren. Niet alleen de werknemers en werkgevers, maar ook de artsen en ziekenfondsen worden op hun verantwoordelijkheden gewezen. Wie onvoldoende meewerkt, wordt financieel gestraft.

Zoals de regeringspartijen het in het regeerakkoord zelf formuleren: ‘De begeleiding en re-integratie van langdurig zieken is een van de belangrijkste werven’ van de regering-De Wever. Vandenbroucke is de enige minister die dezelfde bevoegdheden mag uitoefenen als in de vorige regering. Hij kreeg dus twee regeerperiodes de tijd om iets aan die ‘onhoudbare’ problematiek van de langdurig zieken te doen.

Vandenbroucke zal worden afgerekend op de afname van het aantal langdurig zieken en op hoeveel van hen opnieuw aan het werk gingen. Maar niet alleen hij, ook de regering-De Wever zal daarop worden beoordeeld.