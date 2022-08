Minister Lahbib: ‘Timing van bezoek aan Oekraïne moet goed zijn’

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft dinsdag haar voornemen bevestigd om een bezoek aan Oekraïne te brengen, wanneer de omstandigheden dat toelaten.

‘We gaan die reis voorbereiden, maar het is iets dat we niet kunnen improviseren. De timing moet goed zijn’, heeft Lahbib in de marge van een werkbezoek aan het VN-hoofdkwartier in New York aan Belga verklaard.

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken kwam ook terug op de ophef over haar reis als journaliste naar de Krim in 2021. Ze noemde het ‘een polemiek die nationale politique politicienne‘ is. Dat is ‘betreurenswaardig in de huidige internationale context’, aldus Lahbib, die ook stelt dat ze haar bezoek ‘nooit heeft verborgen’.

‘Als ik toen had geweten dat ik in de loop van het komende jaar minister zou worden, zou ik misschien anders hebben gehandeld’, laat ze ook weten. De minister beklemtoont ook dat er sinds de ophef nog altijd uitwisselingen op het hoogste niveau hebben plaatsgevonden tussen België en Oekraïne.