Minister Demir geeft Antwerpse INEOS-kraker groen licht

Na een jarenlange lijdensweg zet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) het licht op groen voor de Britse chemiegroep INEOS om een ethaankraker – een investering van 3 miljard euro – in de Antwerpse haven te bouwen. Dat schrijft De Tijd donderdag.

‘Zoals alle adviesverlenende instanties en de deputatie van Antwerpen al oordeelden, voldoet dit project aan onze regelgeving en bevestig ik de omgevingsvergunning van de provincie’, zegt Demir. De stikstofuitstoot kreeg in dit dossier bijzondere aandacht, benadrukt ze. ‘De eerder geweigerde gascentrales stootten minstens dubbel zoveel stikstof (NOx) uit en vijf tot zes keer zoveel ammoniak.’ De installatie zal 655.000 ton CO2 uitstoten, wat veel minder is dan de afgekeurde gascentrales.



Door de gunstige beslissing is het volgens De Tijd de eerste keer in twintig jaar dat nog eens een kraker op het Europese vasteland gebouwd kan worden die ethaan omzet in ethyleen, een van de basisgrondstoffen in de chemie voor de plasticproductie. De nieuwe kraker- Project One – vergt een investering van 3 miljard euro en betekent volgens experts een enorme versterking van de chemische sector in de Antwerpse haven. Die huisvest een van de grootste petrochemische clusters in de wereld.



Het project – dat 450 directe jobs moet opleveren – botste jarenlang op forse weerstand van milieuorganisaties, waardoor meerdere keren nieuwe vergunningen aangevraagd moesten worden.



Groen-parlementslid Mieke Schauvliege noemt het onbegrijpelijk dat het Britse bedrijf een vergunning krijgt. ‘Met een vergunning voor een nieuwe INEOS-kraker in Antwerpen zorgt de regering Jambon eigenhandig voor een ramp voor mens, milieu en klimaat’, vindt Schauvliege. ‘Hoewel de regering altijd verkondigt dat ze sterker wil inzetten op circulariteit en recyclage zorgt ze met deze vergunning voor net het omgekeerde: meer plasticproductie, meer afval en meer CO2-uitstoot door het gebruik van het vervuilende schaliegas. De plasticsector wrijft zich in de handen, en de Vlaming betaalt opnieuw de prijs van het rampzalige beleid van de regering.’ De vergunning maakt voor Schauvliege duidelijk dat het groene imago van bevoegd minister Demir ‘niet meer dan een dun vernislaagje is’.

Burgercollectief Ineos Will Fall ‘verbolgen’

Het burgercollectief INEOS Will Fall reageert kwaad op de omgevingsvergunning die minister Zuhal Demir verleent aan INEOS voor de bouw van een ethaankraker.

Volgens INEOS Will Fall (IWF) toont de Britse chemiereus duidelijk niet het hele plaatje van de kraker die in Antwerpen gebouwd zal worden. ‘Er worden verschillende aspecten buiten de beschouwing rond duurzaamheid gelaten’, zegt IWF-woordvoerder Arno Kempynck. ‘Minister Brouns mag geen belastinggeld geven aan vervuilend schaliegas en wegwerpplastic.’

‘Dat de ethaankraker zal draaien op schaliegas die afkomstig is van de andere kant van de wereld, zeggen ze er niet bij’, aldus Kempynck. ‘Dat de nieuwe plasticfabriek op een chemisch efficiëntere manier zal werken dan via de oude technologie klopt, maar er wordt nog steeds geproduceerd met fossiele brandstoffen.’

Bovendien, zo analyseert Kempynck, ‘beloven ze over tien jaar klimaatneutraal te zijn, met een technologie die nog niet bestaat en die ze nog moeten uitvinden. Het zijn luchtkastelen.’

Daarnaast is het burgercollectief van mening dat, door de halvering van Project One bij INEOS (in januari 2021 schrapte INEOS zelf de bouw van de ‘PDH-unit’) het aantal nieuwe jobs in werkelijkheid veel lager zal uitvallen dan voorzien.

‘Dit alles maakt het verlenen van hoge subsidies, fiscale gunstmaatregelen en de waarborg tot een half miljard euro van de Vlaamse overheid via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) aan de banken voor het financieren van Project One nóg bedenkelijker’, zegt Kempynck. ‘De banken weten dat en weigeren de investering te financieren, tenzij de overheid garant staat. Met dat geld kan je evengoed andere jobs in de circulaire economie creëren.’

Tot slot geeft Kempynck mee dat er volgens hen wereldwijd al voldoende ethyleen wordt geproduceerd, wat de ethaankraker in Antwerpen overbodig zou maken. ‘Project One is een beetje zoals ‘het meest diervriendelijke jachtgeweer’. Wij roepen Vlaams minister voor Economie, Jo Brouns, dan ook op om geen financiële garanties te geven aan het vervuilende project.’