Minister Brouns (CD&V): ‘Ik wil boeren en natuur opnieuw verzoenen’

In een interview met De Zondag legt minister van Landbouw en Omgeving Jo Brouns (50) zijn beleid uit. Waarom er minder wordt uitgegeven voor de strijd tegen overstromingen? ‘De budgetten zijn verschoven’.

Jo Brouns (CD&V) heeft in de nieuwe Vlaamse regering (een deel van) de vorige post van Zuhal Demir (N-VA) overgenomen. Zijn bedoeling is het om de clash tussen landbouw en natuurbewegingen te vermijden.

Is dat de zwaarste uitdaging uit zijn carrière? wil De Zondag weten: land en natuur verzoenen?

Brouns: ‘By far. Daar is zelfs geen discussie over. En eigenlijk is dat jammer. Ik ben geboren en getogen in de Maasvallei tussen de boeren en de natuur. Wij zagen daar geen tegenstelling in. Het is pas de laatste jaren dat deze eeuwenoude bondgenoten vijanden leken. Ik wil ze opnieuw verzoenen. Daarom wou ik graag beide bevoegdheden in één hand. Zo kunnen we onnodige spanningen, zoals vorige legislatuur, vermijden.’

Is hijzelf een groene jongen?

Brouns: ‘Ja. Als ik niet zou houden van onze natuur, zou ik niet elke dag vijf uur pendelen tussen Kinrooi en Brussel. Het mooiste natuurgebied is de Kempenbroek. Daar vind je nog plekken waar je alleen maar stilte ervaart. Heerlijk om te wandelen. Ook op vakantie zoek ik de natuur op. Liefst de bergen.’

Wanneer zal hij geslaagd zijn in zijn opdracht?

Hij zegt het half schertsend: ‘Als ik binnen vijf jaar applaus krijg van Boerenbond én Natuurpunt.’

Waterbom

De Zondag interpelleert de minister over zijn waterbeleid.

‘Laat me duidelijk zijn’, zegt Brouns, ‘water, in alle opzichten, is globaal gezien de grootste uitdaging voor deze regering. Wij hebben een verbeteringsplicht in onze waterlopen, dat is zo. Maar tegelijk vind ik de benadering van Europa te streng. Er zijn 55 stoffen die gemeten worden. Als je slecht scoort op één stof, scoor je slecht in het algemeen. Wij gaan aandringen op een andere benadering. Als je cholesterol te hoog is, ben je toch ook niet doodziek? In veel waterlopen is de kwaliteit trouwens wel aan het verbeteren.’

Als water de grootste uitdaging is, waarom schroeft hij dan het budget voor de Blue Deal terug, het project dat Vlaanderen moet wapenen tegen overstromingen?

‘Wij doen een grote inspanning van bijna 300 miljoen. We zijn ons dus bewust van de uitdaging. Maar er zijn nog grote noden: onderwijs, kinderopvang. Daarom zijn de budgetten verschoven. Maar als het nodig zou zijn, gaan we extra geld zoeken.’

Wat als er volgend jaar een waterbom op Vlaanderen valt?

‘Denkt u dat één politicus dat kan voorkomen? Als ik zou wegkijken, mag je mij schuldig verzuim verwijten. Maar ik kijk niet weg. Vanaf 2027 wordt het budget weer fors opgetrokken. In de vorige Blue Deal ging er trouwens heel wat geld naar maatregelen – ik druk me voorzichtig uit – die minder effectief waren: studies, aankoop van gronden, enzovoort. Wij gaan de middelen beter besteden en richten op de grootste noden. Maar je moet ook eerlijk zijn met de mensen. Als regering zal je nooit kunnen garanderen dat er geen waterbom zal vallen.’

