Meer vrouwen in politieke debatten? ‘Magnette moet misschien eerst de hand in eigen boezem steken’

Haast alle belangrijke functies in de PS gaan naar mannen.

Alle Franstalige partijvoorzitters gaven present voor het grote politieke debat vorige zondag in het programma C’est pas tous les jours dimanche, precies één jaar voor de verkiezingen van 2024. Allemaal, behalve één. Paul Magnette, de voorzitter van de grootste Waalse partij, bleef thuis. Aan schreeuwerige televisiedebatten met te veel opgefokte deelnemers rondom de tafel hebben de kijkers niks, klonk het vanuit het PS-hoofdkwartier op de Keizerslaan. Ook moet voor Magnette het testosterongehalte in politieke debatten flink omlaag. Hij komt, naar eigen zeggen uit feministische overwegingen, alleen nog als er ‘pariteit’ is in de studio.

Paul Magnette wil minder testosteron in politieke debatten.

De balans tussen mannen en vrouwen zat zondag inderdaad goed scheef, met vier mannelijke Franstalige partijvoorzitters en Ecolo-covoorzitter Rajae Maouane als enige vrouw. Maar dat is natuurlijk geen nieuw gegeven. Wat is er dan in de PS-voorzitter gevaren? ‘Hij kan het zich natuurlijk veroorloven’, zegt politiek journalist Alain Gerlache. ‘Ondanks opeenvolgende schandalen blijft de PS best goed scoren in de peilingen. Wel is het nog maar de vraag of zijn afwezigheid niet arrogant overkomt tegenover zijn collega-voorzitters en het grote publiek. ’

Hoe geloofwaardig is die plotse zorg om pariteit en hoe gaat Magnette dat volhouden tot aan de verkiezingen? ‘Daar zit ook een probleem’, vervolgt Gerlache. ‘Hoe organiseer je een paritair debat met de huidige Franstalige partijvoorzitters? Bij de PS is een van de drie ondervoorzitters weliswaar een vrouw. Anne Lambelin heet ze en ze is volslagen onbekend. Maar als Magnette zo sterk hecht aan de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen, waarom stuurt hij haar dan niet?’

Verder ging Gerlache even na hoe het bij de PS zelf met de gekoesterde pariteit is gesteld. ‘Van pariteit gesproken! Haast alle belangrijke functies in de PS gaan naar mannen. De PS-Kamervoorzitter, dat is inderdaad een vrouw. Maar de minister-presidenten van Wallonië en Brussel: allebei mannen. De federale vicepremier, de voorzitter van het Waals Parlement, het Brussels Parlement, het Duitstalige Parlement en het parlement van de federatie Wallonië-Brussel: ook mannen. Idem voor de voorzitter van de Kamerfractie en van de fractie in het Waals Parlement. Ook de belangrijkste burgemeesters van de grote steden waar de PS aan de macht is – Luik, Charleroi, Bergen en Brussel – zijn mannen. In plaats van anderen te bekritiseren, moet Paul Magnette misschien eerst de hand in eigen boezem steken.’