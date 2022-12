Klimaatcoalitie reikt de hand naar premier De Croo voor meer overleg

Een delegatie van de Klimaatcoalitie is maandag door premier Alexander De Croo (Open VLD) ontvangen in de Wetstraat 16 voor een overleg over het klimaatbeleid. Het was een constructief en inhoudelijk goed gesprek. ‘De premier heeft ons de hand gereikt en wij hebben hem ook de hand gereikt’, vertelt Zanna Van Renterghem, woordvoerster van de Klimaatcoalitie.

‘We gaan nadenken over hoe we elkaar vaker kunnen zien, en er volgen nog gesprekken over inhoudelijke en concretere dossiers zoals de fiscale hervorming, maar ook de architectuur van klimaatbeleid in ons land’, zegt Van Renterghem.

De Klimaatcoalitie heeft aan de premier specifiek gevraagd dat België uit het Energiehandvestverdag stapt, omdat het fossiele bedrijven macht geeft om tegen de overheid in te gaan. Om die beslissing te nemen moet er eensgezindheid zijn met alle gewesten. De institutionele lasagne van België bemoeilijkt dat. Al zijn er volgens de Klimaatcoalitie wel mogelijkheden.

‘We hebben tijdens de coronacrisis gezien dat we er wel in geslaagd zijn om goed samen te werken met alle overheden en alle competenties en een financieel relanceplan op te stellen’, geeft Van Renterghem aan. ‘We zien daar echt wel concrete opties in. De premier stond ook open voor een voorstel om externe experts op te nemen in een comité, net zoals we dat tijdens corona hadden met de virologen. We hebben in België bovendien klimaatexperten die wereldtoppers zijn’, vervolgt ze.

Het overleg was voor de Klimaatcoalitie ook een kans om haar memorandum ‘100 oplossingen voor het klimaat’ voor te stellen. De intentie is er nu om elkaar vaker te zien, maar een volgende ontmoeting ligt nog niet vast. Toch ziet de Klimaatcoalitie de ontmoeting van maandag al als een stap in de goede richting. Het klimaatactivisme zal hierdoor ook niet zomaar ophouden, want er is nog een lange weg te gaan.

‘Ik denk niet dat één ontmoeting met de premier, of hem nog twee keer zien, voor een omslag zal zorgen in het klimaatbeleid. We voelen wel dat hij open staat voor onze ideeën en onze expertise. Dat is een groot verschil met de vorige regering’, verklaart Van Renterghem.

Na de afgelopen klimaattop in Sharm-El-Sheikh was de Klimaatcoalitie kritisch voor de speech die premier De Croo daar gaf. Maar de scherpe open brief die hij in de nasleep ervan schreef, heeft toch wat goedgemaakt. Ook die is besproken. ‘We hebben elkaar daar wel in gevonden. Nu zitten we weer iets dichter bij elkaar’, besluit Van Renterghem.