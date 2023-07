Kernkabinet zoekt voort naar akkoord over fiscale hervorming

Het kernkabinet onderhandelt maandag voort over de fiscale hervorming. Zondag vielen nog optimistische geluiden te horen over de manier waarop de gesprekken waren verlopen. Maar dat optimisme lijkt bij sommige partijen weer wat weggeëbd na een nieuwe nota over hervormingen op de arbeidsmarkt.

Het nieuwe voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) over de fiscale hervorming werd zondag in bilaterale gesprekken voorgesteld aan de zeven partners. Zoals algemeen werd aangenomen, is de scope van zijn plannen bijgeschaafd. Oorspronkelijk was sprake van een hervorming ten belope van 6 miljard euro. Dat zou nu nog 2 miljard euro zijn – een cijfer dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau afgelopen week ook al naar voren schoof. “Realistischer”, luidt het in regeringskringen.

Daarnaast werd maandag ook gesproken over arbeidsmarkthervormingen. Het is al langer bekend dat de MR zo’n hervormingen koppelt aan de fiscale hervorming. Vorig weekend lanceerde vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) het voorstel om te snoeien in de werkloosheidsuitkering om zo meer huisvrouwen naar de arbeidsmarkt te leiden.

De nota die premier Alexander De Croo over de arbeidsmarkt op tafel legde, valt alvast niet in goede aarde bij alle regeringspartners. “Het volledige wensenlijstje van de MR”, luidt het. “Het lijkt alsof de premier zijn petje van Open VLD opheeft in plaats van te zoeken naar het regeringscompromis.” Elders valt te horen dat een akkoord over voorstellen rond arbeidsmarkt er nog lang niet is.

Nog iemand anders nuanceert dan weer dat het om bescheiden voorstellen gaat, maar dat de linkse partijen die afblokken. Op zich komt het initiatief niet als een totale verrassing, merkt een woordvoerder op. Het vloeit voort uit de eerdere gesprekken binnen de kern en die onder vier ogen van zondag. Het gaat ook niet om een grote hervorming parallel met de fiscale hervorming, maar eerder om een samenvattende tekst die in de logica van de werkzaamheden past. Hervormingen op de arbeidsmarkt zijn ook een mogelijkheid om de fiscale hervorming te financieren, luidt het.



Die discussie verhuisde maandagnamiddag alvast naar werkgroepen. Het kernkabinet komt maandag om 19.00 uur opnieuw plenair bijeen, maar een compromis wordt sowieso nog niet verwacht. Een akkoord moet pas op de nationale feestdag op tafel liggen, al zou tegen dan ook de pensioenhervorming nog de revue moeten passeren.