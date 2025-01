Kamer versterkt recht om vergeten te worden

De plenaire Kamer heeft donderdag het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid en versterkt. Het parlement zette unaniem het licht op groen voor een wetsvoorstel van Anneleen Van Bossuyt (N-VA) dat de meldingsplicht voor vroegere kankeraandoeningen afschaft en het recht om vergeten te worden uitbreidt naar de reisannulatieverzekering. ‘Dit is een echte stap vooruit’, vindt Van Bossuyt.

Het recht om vergeten te worden bestaat sinds 2019 in België en is sindsdien geleidelijk uitgebreid. Toch zorgde de meldingsplicht voor blijvende ongelijkheid. Want hoewel hun risico na een succesvolle behandeling vaak niet hoger is dan bij anderen, werden voormalige kankerpatiënten systematisch benadeeld, bijvoorbeeld doordat ze een hogere premie moesten betalen.

‘Een ziekte die iemand jaren geleden heeft overwonnen, mag niet blijven wegen op zijn of haar toekomst’, stelt Van Bossuyt. In buurlanden zoals Frankrijk, Nederland en Luxemburg werd de meldingsplicht al afgeschaft. ‘Het volledig schrappen van de meldingsplicht maakt het recht om vergeten te worden eindelijk een écht recht om vergeten te worden. Ex-kankerpatiënten en chronisch zieken verdienen dezelfde kansen als iedereen om hun leven opnieuw op te bouwen, zonder blijvend gehinderd te worden door hun medische verleden.’

‘Eerlijke behandeling’

Het voorstel breidt het recht om vergeten te worden bovendien uit naar reisannulatieverzekeringen, voor kankerpatiënten én chronisch zieken. ‘Voor hen is een zorgeloze vakantie niet vanzelfsprekend,’, legt Van Bossuyt uit. ‘Ze worden vaak geconfronteerd met weigeringen als ze effectief een beroep willen doen op de door hen afgesloten reisannulatieverzekering. Dit voorstel zorgt ervoor dat je wel degelijk beroep kan doen op je reisannulatieverzekering als je aandoening stabiel is.’

Voor Leentje Grillaert (CD&V), die meeschreef aan het voorstel, gaat het om een belangrijke stap richting meer sociale rechtvaardigheid en biedt het mensen de kans om opnieuw deel te nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat hun medische verleden hen blijft achtervolgen. ‘Het versterkt niet alleen de rechten van burgers, maar zorgt ook voor een eerlijke behandeling in de verzekeringssector’, aldus Grillaert.